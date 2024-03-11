تدشين سارية العلم ببلدية الفوارة
التاريخ
3/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) بمناسبة يوم العلم السعودي، وبمتابعة من أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلس، ورئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد الحربي، وبحضور رئيس مركز الفوارة، عبدالله سالم بن نحيت، دشن رئيس بلدية الفوارة سارية العلم بمركز الفوارة بارتفاع يتجاوز 70 مترًا لتحمل علم المملكة العربية السعودية، وتم تصميم اللاند سكيب -المساحة المحطية للعمل- بمساحة بلغت 2000 متر مربع على شكل خريطة المملكة العربية السعودية وداخلها السارية.
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