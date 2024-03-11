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تدشين سارية العلم ببلدية الفوارة

3/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة ⁧‫يوم العلم السعودي‬⁩، وبمتابعة من أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلس، ورئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد الحربي، وبحضور رئيس مركز الفوارة، عبدالله سالم بن نحيت، دشن رئيس بلدية الفوارة سارية العلم بمركز الفوارة بارتفاع يتجاوز 70 مترًا لتحمل علم المملكة العربية السعودية، وتم تصميم اللاند سكيب -المساحة المحطية للعمل- بمساحة بلغت 2000 متر مربع على شكل خريطة المملكة العربية السعودية وداخلها السارية.

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