تراحم جازان ترسم فرحة أسرة

(MENAFN
- Al Watan) احتفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة جازان بتسليم منزل أسرة من مستفيدي اللجنة بعد الانتهاء من أعمال الترميم، التي شملت تصحيح الوضع الإنشائي الذي يشكل خطورة كبيرة على الأسرة بتكلفة إجمالية بلغت 50 ألف ريال.
وأوضح المدير التنفيذي باللجنة عبدالله حمزي، أن أعمال ترميم منازل الأسر المستفيدة التي تشرف عليها اللجنة، تسهم في تقديم حلول سكنية للأسر المتضررة، مشيرا إلى أن مشروع الترميم يعمل على تطوير بيئة المستفيد، وتلبية احتياجاته المعيشية، وتحقيق رغبات المتبرعين في الإسهام والمشاركة في هذا النوع من المشاريع التنموية، مبينا أن فريقا مختصا في اللجنة يقوم بالإشراف على أعمال الترميم منذ بدايته وحتى تسليم المنزل للمستفيد من أجل ضمان جودة العمل والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد دون تأخير، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في هذا المشروع حيث تعمل اللجنة حاليا على ترميم 5 منازل أخرى، وشكر الداعمين لمشروع ترميم المنازل من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وتوفير المسكن اللائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يثيبهم لما يقومون به من عمل الخير.
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