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تراحم جازان ترسم فرحة أسرة

3/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة جازان بتسليم منزل أسرة من مستفيدي اللجنة بعد الانتهاء من أعمال الترميم، التي شملت تصحيح الوضع الإنشائي الذي يشكل خطورة كبيرة على الأسرة بتكلفة إجمالية بلغت 50 ألف ريال.
وأوضح المدير التنفيذي باللجنة عبدالله حمزي، أن أعمال ترميم منازل الأسر المستفيدة التي تشرف عليها اللجنة، تسهم في تقديم حلول سكنية للأسر المتضررة، مشيرا إلى أن مشروع الترميم يعمل على تطوير بيئة المستفيد، وتلبية احتياجاته المعيشية، وتحقيق رغبات المتبرعين في الإسهام والمشاركة في هذا النوع من المشاريع التنموية، مبينا أن فريقا مختصا في اللجنة يقوم بالإشراف على أعمال الترميم منذ بدايته وحتى تسليم المنزل للمستفيد من أجل ضمان جودة العمل والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد دون تأخير، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في هذا المشروع حيث تعمل اللجنة حاليا على ترميم 5 منازل أخرى، وشكر الداعمين لمشروع ترميم المنازل من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وتوفير المسكن اللائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يثيبهم لما يقومون به من عمل الخير.

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