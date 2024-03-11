متطوعون لإفطار الصائمين

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدرب برامجها ومناشطها الرمضانية، وافتتحت أمس برنامج تفطير الصائمين الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى المحافظة، في ساحة جامع بن نازح بمثلث الدرب، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع.
((الوطن)) رصدت تسابق المتطوعين من كبار وصغار في المشاركة لكسب الأجر وتوزيع الوجبات في ساحات المساجد وفي الطرقات، وغيرها من المواقع.
وقال عدد من المتطوعين إنهم وفي كل عام يحرصون على فعل الخير والاستعداد للمشاركة ضمن مشروع تفطير الصائمين، وأشاروا إلى أنهم يوجدون من بعد صلاة العصر للمساعدة والمساهمة في إعداد الإفطار الرمضاني للأشخاص غير القادرين على شراء طعام الإفطار، سواء مسافرين أو مقيمين يسكنون دون عائلاتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الدعوة بالدرب والمشرف العام للمشروع، ياسر الأصم، أنه وفي كل عام يقومون بتفطير الصائمين يوميًا، ويشهد العمل كل عام تطويرًا، ولدينا هذا العام موقع يعد الأكبر والأضخم على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أن الموقع على ملتقى طرق للمسافرين بين عسير وجازان ومكة، وبين أن المتطوعين يعملون بحماس منقطع النظير، وأكد الأصم أنهم حريصون على تقديم وجبة إفطار كاملة من أفضل المطاعم، إضافة إلى العصائر والألبان والتمور والفواكه.
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