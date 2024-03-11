Tuesday, 12 March 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متطوعون لإفطار الصائمين

3/11/2024 11:22:55 PM

(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدرب برامجها ومناشطها الرمضانية، وافتتحت أمس برنامج تفطير الصائمين الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى المحافظة، في ساحة جامع بن نازح بمثلث الدرب، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع.
((الوطن)) رصدت تسابق المتطوعين من كبار وصغار في المشاركة لكسب الأجر وتوزيع الوجبات في ساحات المساجد وفي الطرقات، وغيرها من المواقع.
وقال عدد من المتطوعين إنهم وفي كل عام يحرصون على فعل الخير والاستعداد للمشاركة ضمن مشروع تفطير الصائمين، وأشاروا إلى أنهم يوجدون من بعد صلاة العصر للمساعدة والمساهمة في إعداد الإفطار الرمضاني للأشخاص غير القادرين على شراء طعام الإفطار، سواء مسافرين أو مقيمين يسكنون دون عائلاتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الدعوة بالدرب والمشرف العام للمشروع، ياسر الأصم، أنه وفي كل عام يقومون بتفطير الصائمين يوميًا، ويشهد العمل كل عام تطويرًا، ولدينا هذا العام موقع يعد الأكبر والأضخم على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أن الموقع على ملتقى طرق للمسافرين بين عسير وجازان ومكة، وبين أن المتطوعين يعملون بحماس منقطع النظير، وأكد الأصم أنهم حريصون على تقديم وجبة إفطار كاملة من أفضل المطاعم، إضافة إلى العصائر والألبان والتمور والفواكه.

MENAFN11032024000089011017ID1107964407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث