الذكور يتفوقون على الإناث في التطوع الصحي

(MENAFN
- Al Watan) كشفت البيانات الإحصائية في منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة، إجمالي عدد الفرص التطوعية بـ 42 ألفا و511 فرصة تطوعية منذ إطلاق المنصة حتى وقتنا الحالي، وأن نسبة المتطوعات 48%، ونسبة المتطوعين 52 %، وتشير البيانات الإحصائية للمنصة حتى نهاية 2023، إلى أن إجمالي المتطوعين والمتطوعات 587 ألف متطوع ومتطوعة، وبإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت الـ 33.1 مليون ساعة تطوعية، واستفادة 116 مليون مستفيد.
8 اشتراطات
من جهتها، أوضحت ممارسات صحيات في ركن التطوع الصحي، المتخصص في نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي، في فعالية صحية، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة في مجمع تجاري في الأحساء لـ((الوطن)) أمس، نحو 8 اشتراطات، يجب أن تتوفر في المتقدم للتسجيل في منصة التطوع الصحي، وهي:
01 - أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا.
02 - ليس مصابًا بأيّ أمراض خطيرة أو مزمنة أو معدية.
03 - عدم سفر المتطوع أو اختلاطه بأي مصاب خلال الأسبوعين قبل موعد التقديم.
04 - أن يكون المتقدم متخصصًا بإحدى المجالات الصحية أو خريجًا من إحدى الكليات الصحية.
05 - أن يكون المتقدم متفرغًا أو لا يتعارض تطوعه مع عمله الأساسي.
06 - يشترط الالتزام بكافة الإجراءات، التي تتعلق بالسلامة حسب التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة السعودية.
07 - ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
08 - اجتياز المتقدم كافة الدورات التدريبية، التي تتضمن كافة مهارات التطوع الصحي في التعامل مع الأزمات، ووسائل الحماية من فيروس ((كوفيد19)).
القبول والتمكين
خصص الركن ممارسات صحيات يوضحن للزوار الطريقة الصحيحة في التسجيل في منصة التطوع الصحي، بدءًا من التسجيل في المنصة، ثم إتمام البرامج التدريبية بالمنصة، ثم الانضمام للفرصة التطوعية على المنصة، ثم إجراءات القبول والتمكين، ثم توقيع الاتفاقية، ثم معرفة المرجعية الإدارية والفنية للمتطوع.
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