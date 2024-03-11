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الذكور يتفوقون على الإناث في التطوع الصحي

3/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت البيانات الإحصائية في منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة، إجمالي عدد الفرص التطوعية بـ 42 ألفا و511 فرصة تطوعية منذ إطلاق المنصة حتى وقتنا الحالي، وأن نسبة المتطوعات 48%، ونسبة المتطوعين 52 %، وتشير البيانات الإحصائية للمنصة حتى نهاية 2023، إلى أن إجمالي المتطوعين والمتطوعات 587 ألف متطوع ومتطوعة، وبإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت الـ 33.1 مليون ساعة تطوعية، واستفادة 116 مليون مستفيد.
8 اشتراطات
من جهتها، أوضحت ممارسات صحيات في ركن التطوع الصحي، المتخصص في نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي، في فعالية صحية، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة في مجمع تجاري في الأحساء لـ((الوطن)) أمس، نحو 8 اشتراطات، يجب أن تتوفر في المتقدم للتسجيل في منصة التطوع الصحي، وهي:
01 - أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا.
02 - ليس مصابًا بأيّ أمراض خطيرة أو مزمنة أو معدية.
03 - عدم سفر المتطوع أو اختلاطه بأي مصاب خلال الأسبوعين قبل موعد التقديم.
04 - أن يكون المتقدم متخصصًا بإحدى المجالات الصحية أو خريجًا من إحدى الكليات الصحية.
05 - أن يكون المتقدم متفرغًا أو لا يتعارض تطوعه مع عمله الأساسي.
06 - يشترط الالتزام بكافة الإجراءات، التي تتعلق بالسلامة حسب التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة السعودية.
07 - ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
08 - اجتياز المتقدم كافة الدورات التدريبية، التي تتضمن كافة مهارات التطوع الصحي في التعامل مع الأزمات، ووسائل الحماية من فيروس ((كوفيد19)).
القبول والتمكين
خصص الركن ممارسات صحيات يوضحن للزوار الطريقة الصحيحة في التسجيل في منصة التطوع الصحي، بدءًا من التسجيل في المنصة، ثم إتمام البرامج التدريبية بالمنصة، ثم الانضمام للفرصة التطوعية على المنصة، ثم إجراءات القبول والتمكين، ثم توقيع الاتفاقية، ثم معرفة المرجعية الإدارية والفنية للمتطوع.

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