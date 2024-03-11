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تحذير طبي من الأقدام المبللة

3/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت أخصائية أمراض الباطنية الدكتورة يكاتيرينا تيرينتيفا، أن الأقدام المبللة بالإضافة إلى أنها تسبب الإزعاج، تكون سببًا في الإصابة ببعض الأمراض بما فيها الفطرية.
وتقول الطبيبة بحسب ((Vm))، إن إحدى الحالات الشائعة المرتبطة بالأقدام المبللة نتيجة قضاء فترات طويلة في الأحذية المبللة هي الالتهابات الفطرية، مثل عدوى فطرية جلدية أو التهاب الظفر الفطري (Tinea unguium)‏. وتوصي الطبيبة بضرورة مراجعة الطبيب في حالة ظهور أعراض، مثل الحكة والاحمرار والتقشير.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأقدام المبللة إلى تخفيض درجة حرارة الجسم خاصة في الطقس البارد، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.
وتقول: ((يجب ارتداء أحذية مريحة تحمي القدمين من الرطوبة، ولكن في حالة تبلل القدمين يجب تجفيفها بمنشفة في أسرع وقت ممكن، ومن ثم استبدال الجوارب وارتداء أحذية جافة. وفي حالات معينة للوقاية يمكن الاستحمام بماء دافئ أو تناول مشروب ساخن لتدفئة الجسم. ولكن هذه الإجراءات لن تمنع بالضرورة تطور المرض)).

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