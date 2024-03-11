Tuesday, 12 March 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 قضايا تتصدر الخدمات الصحية

3/11/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت 4 قضايا صحية، ممثلة في: سرطان الثدي، وما قبل السكري، ومبادرة تكاتف للتوعية بأضرار المخدرات، وصحة كبار السن، الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية والتشخيصية لفئات المجتمع، إذ تهدف إلى تنفيذ برامج الطب الوقائي، والصحة العامة، ومنع حدوث الأمراض، والتقليل من مضاعفاتها، وتخفيف عبء المراضة والوفاة، والتركيز على الوقاية من المخاطر الصحية والأمراض والأوبئة.
مليون مستفيد
كشف تقرير جمعية ((وعي لصحة المجتمع)) في المملكة للعام الماضي استفادة 1.025.766 مليون مستفيد من خدمات الجمعية، و211.409 ألف مستفيد من الخدمات الميدانية، و3340 مستفيدا من خدمات التدريب، بينما بلغ عدد المتطوعين 1403 متطوعين ومتطوعات، وتنفيذ 7 خدمات، ممثلة في: بناء نماذج وقائية، وتنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بمجالي الصحة العامة والطب الوقائي، وتقديم خدمات إعداد المحتوى الصحي، ورفع الوعي المجتمعي، وتأهيل الكوادر الصحية، وتقديم الاستشارات الصحية، وتدريب وتأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي لخدمة المجتمع.
مبادرة تكاتف
بادرت 5 جمعيات، منها: جمعية عناية الصحية، وجمعية وعي لخدمة المجتمع، والجمعية السعودية لعلاج الإدمان، وجمعية إشراق، بتنفيذ مبادرة تكاتف للتوعية بأضرار المخدرات والوقاية منها. واشتمل دور جمعية وعي على التدريب والتوعية بأخطار الإدمان، وتنفيذ حملات وبرامج للتوعية الميدانية والإلكترونية بأضرار المخدرات، وتقديم الاستشارات النفسية والتوجيه والإرشاد، وتدريب المتطوعين وتأهيلهم.
وبلغ عدد المستفيدين من الاستشارات النفسية 6873 مستفيدا، منهم 67% ذكور بإجمالي 4614، مقابل 33% إناث بإجمالي 2259، وبلغ عدد المتطوعين المتدربين 231 متطوعا، و22 مدربا، و23 يوما للتدريب، و1925 حاضرا من أفراد المجتمع، وتنفيذ 7 حملات ميدانية.
7 قوافل
بلغ إجمالي القوافل الصحية المنفذة 7 قوافل تقدم الخدمات الصحية والوقائية، وناقشت 4 قضايا صحية، ووجدت في مدن: الدمام والخبر والزلفي والمجمعة والرياض والمذنب ونجران والباحة وجدة، وتمثلت أبرز الأنشطة العلمية المنفذة في: إدارة الجودة في الرعاية الصحية، والتغذية والصحة المجتمعية، وتوعية الممارسين بخطر وأضرار المخدرات، والصحة العامة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ودورة الممارس المعتمد في علاج التبغ، ورعاية مرضى السكري، ومؤتمر الأبحاث الثاني.

MENAFN11032024000089011017ID1107964402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث