4 قضايا تتصدر الخدمات الصحية

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت 4 قضايا صحية، ممثلة في: سرطان الثدي، وما قبل السكري، ومبادرة تكاتف للتوعية بأضرار المخدرات، وصحة كبار السن، الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية والتشخيصية لفئات المجتمع، إذ تهدف إلى تنفيذ برامج الطب الوقائي، والصحة العامة، ومنع حدوث الأمراض، والتقليل من مضاعفاتها، وتخفيف عبء المراضة والوفاة، والتركيز على الوقاية من المخاطر الصحية والأمراض والأوبئة.
مليون مستفيد
كشف تقرير جمعية ((وعي لصحة المجتمع)) في المملكة للعام الماضي استفادة 1.025.766 مليون مستفيد من خدمات الجمعية، و211.409 ألف مستفيد من الخدمات الميدانية، و3340 مستفيدا من خدمات التدريب، بينما بلغ عدد المتطوعين 1403 متطوعين ومتطوعات، وتنفيذ 7 خدمات، ممثلة في: بناء نماذج وقائية، وتنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بمجالي الصحة العامة والطب الوقائي، وتقديم خدمات إعداد المحتوى الصحي، ورفع الوعي المجتمعي، وتأهيل الكوادر الصحية، وتقديم الاستشارات الصحية، وتدريب وتأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي لخدمة المجتمع.
مبادرة تكاتف
بادرت 5 جمعيات، منها: جمعية عناية الصحية، وجمعية وعي لخدمة المجتمع، والجمعية السعودية لعلاج الإدمان، وجمعية إشراق، بتنفيذ مبادرة تكاتف للتوعية بأضرار المخدرات والوقاية منها. واشتمل دور جمعية وعي على التدريب والتوعية بأخطار الإدمان، وتنفيذ حملات وبرامج للتوعية الميدانية والإلكترونية بأضرار المخدرات، وتقديم الاستشارات النفسية والتوجيه والإرشاد، وتدريب المتطوعين وتأهيلهم.
وبلغ عدد المستفيدين من الاستشارات النفسية 6873 مستفيدا، منهم 67% ذكور بإجمالي 4614، مقابل 33% إناث بإجمالي 2259، وبلغ عدد المتطوعين المتدربين 231 متطوعا، و22 مدربا، و23 يوما للتدريب، و1925 حاضرا من أفراد المجتمع، وتنفيذ 7 حملات ميدانية.
7 قوافل
بلغ إجمالي القوافل الصحية المنفذة 7 قوافل تقدم الخدمات الصحية والوقائية، وناقشت 4 قضايا صحية، ووجدت في مدن: الدمام والخبر والزلفي والمجمعة والرياض والمذنب ونجران والباحة وجدة، وتمثلت أبرز الأنشطة العلمية المنفذة في: إدارة الجودة في الرعاية الصحية، والتغذية والصحة المجتمعية، وتوعية الممارسين بخطر وأضرار المخدرات، والصحة العامة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ودورة الممارس المعتمد في علاج التبغ، ورعاية مرضى السكري، ومؤتمر الأبحاث الثاني.
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