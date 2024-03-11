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%46 نمو الوجهات الترفيهية المرخصة

3/11/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت 3 مناطق ممثلة في: الرياض ومكة المكرمة والشرقية مخالفات الترفيه، وسجلت الجوف والحدود الشمالية أقل المناطق مخالفات، وبلغت إجمالي مخالفات الترفيه المرصودة 6728 مخالفة، في وقت ارتفعت الزيارات الرقابية 250%، وبلغت إجمالي الزيارات 50 ألف زيارة ميدانية ورقمية.
نمو التراخيص
كشف تقرير الهيئة العامة للترفيه لشهر فبراير الماضي، نمو التراخيص والتصاريح، حيث بلغت 667 ترخيصًا مقابل 604 تراخيص في يناير، لتصل معها إجمالي التراخيص منذ إطلاق الترفيه إلى 17 ألف تصريح، وسيطرت تنظيم الفعاليات الترفيهية على تصاريح الترخيصات بـ232 تصريحًا، وإقامة عرض ترفيهي ثانيًا بـ186 تصريحًا، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي ثالثًا بـ177 تصريحا، والمراكز الترفيهية رابعًا بـ25 ترخيصا، وتشغيل المرافق الترفيهية خامسًا بـ19 ترخيصًا.
%17 زيادة
سجلت أعداد زوار الأنشطة الترفيهية في العام الماضي ارتفاعًا بـ17% حيث بلغ إجمالي الزوار 72 مليون زائر، وإصدار 6 آلاف ترخيصًا منحت لـ117 مدينة مرخصة، وبلغت الفعاليات المصرحة 5406 فعاليات مصرحة، وسجلت الشركات العاملة في قطاع الترفيه زيادة بـ150% بإجمالي 8873 شركة، وبلغت إجمالي الوجهات الترفيهية المرخصة 230 وجهة مرخصة بـ46%، وزيادة المنشآت المتخصصة في قطاع الترفيه 149%، بإجمالي 4159 منشأة.
17 ألف تصريح ترفيهي
72 مليون زائر للترفيه
5406 فعاليات مصرحة
%46 نمو الوجهات الترفيهية
%150 ارتفاع الشركات العاملة
%149 نمو المنشآت المتخصصة
6728 مخالفة مرصودة
الرياض ومكة الأكثر مخالفات
667 ترخيصًا في فبراير
الأكثر تصريح وترخيص:
الفعاليات الترفيهية: 232
العرض الترفيهي: 186
عروض المطاعم والمقاهي: 177
المراكز الترفيهية: 25
تشغيل المرافق: 19

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