%46 نمو الوجهات الترفيهية المرخصة

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت 3 مناطق ممثلة في: الرياض ومكة المكرمة والشرقية مخالفات الترفيه، وسجلت الجوف والحدود الشمالية أقل المناطق مخالفات، وبلغت إجمالي مخالفات الترفيه المرصودة 6728 مخالفة، في وقت ارتفعت الزيارات الرقابية 250%، وبلغت إجمالي الزيارات 50 ألف زيارة ميدانية ورقمية.
نمو التراخيص
كشف تقرير الهيئة العامة للترفيه لشهر فبراير الماضي، نمو التراخيص والتصاريح، حيث بلغت 667 ترخيصًا مقابل 604 تراخيص في يناير، لتصل معها إجمالي التراخيص منذ إطلاق الترفيه إلى 17 ألف تصريح، وسيطرت تنظيم الفعاليات الترفيهية على تصاريح الترخيصات بـ232 تصريحًا، وإقامة عرض ترفيهي ثانيًا بـ186 تصريحًا، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي ثالثًا بـ177 تصريحا، والمراكز الترفيهية رابعًا بـ25 ترخيصا، وتشغيل المرافق الترفيهية خامسًا بـ19 ترخيصًا.
%17 زيادة
سجلت أعداد زوار الأنشطة الترفيهية في العام الماضي ارتفاعًا بـ17% حيث بلغ إجمالي الزوار 72 مليون زائر، وإصدار 6 آلاف ترخيصًا منحت لـ117 مدينة مرخصة، وبلغت الفعاليات المصرحة 5406 فعاليات مصرحة، وسجلت الشركات العاملة في قطاع الترفيه زيادة بـ150% بإجمالي 8873 شركة، وبلغت إجمالي الوجهات الترفيهية المرخصة 230 وجهة مرخصة بـ46%، وزيادة المنشآت المتخصصة في قطاع الترفيه 149%، بإجمالي 4159 منشأة.
17 ألف تصريح ترفيهي
72 مليون زائر للترفيه
5406 فعاليات مصرحة
%46 نمو الوجهات الترفيهية
%150 ارتفاع الشركات العاملة
%149 نمو المنشآت المتخصصة
6728 مخالفة مرصودة
الرياض ومكة الأكثر مخالفات
667 ترخيصًا في فبراير
الأكثر تصريح وترخيص:
الفعاليات الترفيهية: 232
العرض الترفيهي: 186
عروض المطاعم والمقاهي: 177
المراكز الترفيهية: 25
تشغيل المرافق: 19
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