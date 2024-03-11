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دروس في إستراتيجية التغيير والتحول وفلسفة الذات

3/11/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت فكرة القيادة التحويلية مع بدايات القرن الواحد والعشرين، وذلك بعدما اعتبرت إحدى المرتكزات الأساسية للتغيير غير المحدود عندما أصبحت لدى الناس قناعات تحد من قدراتهم حول إمكاناتهم معتقدين أنهم لن يحققوا نجاحا في المستقبل ما داموا لم ينجحوا في الماضي.
فعندما نعتقد أننا أخفقنا في العيش بالمقاييس التي نريدها لحياتنا، وطبقا لنظرتنا لأنفسنا، فإن الفجوة بين أفعالنا ومن نكون هي القوة الدافعة للتغيير، فعملية التغيير تحتاج إلى إرادة وقياده قادرة على إدارة التغيير بكفاءة وإلهام ودافعية وتحفيز بشكل خلاق.
ولكن لماذا لا نتغير مع أننا ندرك الشعور الإيجابي بفكرة التغيير؟ لأننا نربط الكلفة الذهنية والعاطفية والمالية والفكرية بخيار التغيير، لكن علينا أن نعكس المعادلة، ليكون التغيير جذابا وممتعا، ونوسع معلوماتنا ومهاراتنا وقدرتنا على خلق التغيير.
فإذا ما كنا نريد أن نغير شيئا ما في حياتنا، فإن التغيير سيكون بإحدى طريقتين: إما بتغيير شعورنا وإما بتغيير سلوكنا، أو بطريقة ثالثة، تغيير قناعاتنا، وفي هذه الحالة نكون مصدر عواطفنا وقناعاتنا وسلوكنا.
أذكر أنني قرأت حوارا فلسفيا صريحا جرى بين الدكتور جاي فينلي وأحد قرائه أو مريديه:
هنالك أوقات أشعر فيها بأنني قادر على ما يبدو لي أنني أعيش الحياة بطريقتي، وتأتي أوقات أخرى أشعر فيها بأني غير كذلك.. هل تدرك ما أعنيه؟
نعم أدرك ذلك، ولكن هل يمكن أن تكون أكثر تحديدًا؟
فأنا مثلا لا أفهم سبب ترددي في الحديث إلى بعض الناس، بينما هناك آخرون لا أكف عن الحديث معهم، وأحيانا أقوم بأداء خدمات لأناس لا أرغب مطلقا في أدائها، وقد أجد نفسي بالفعل في أماكن لا أحب أن أوجد فيها، ومع ذلك لا أغادرها.
فكيف يمكن لشخص ما أن يكون قادرًا على السيطرة على حياته، وبعد لحظة واحدة يجد أن حياته أصبحت في يد شخص آخر؟
الحقيقة أنك منشغل في اللاوعي بمشاعر الآخرين نحوك أكثر من انشغالك بمشاعرك الحقيقية. لقد كنت دائما تعتقد أنه كلما زاد استحسان الناس لك زاد استحسانك لذاتك، وكلما قل استحسان الآخرين لك زاد شعورك بالشك في ذاتك، وهذا هو سبب اعتقادك أنه يتعين عليك إسعاد الآخرين، ولذلك أصبح استحسان الآخرين لك أحد الطرق الداعمة لحياتك.. تلك الطريقة التي اعتمدت عليها طيلة حياتك، والتي جعلتك تعتقد دون وعي أنه لن تكون حياة من غير وجود أحد يقوم باستحسانك.
لكن من المؤكد أنك لا تقصد أن هنالك خطأ في أن يحظى المرء باستحسان الآخرين، أليس كذلك؟
بلى، فهذا يحدث بشكل تلقائي وصحي في أي علاقة إنسانية طبيعية، لكن هنالك فارق كبير بين أن يحظى المرء باستحسان الآخرين وأن يبحث عن استحسانهم، حيث ينبغي أن نكون على يقظة تامة لعملية استحسان الآخرين لنا.
الماكرون يفهمون مدى عمق وتأثير القوى التي تدفعنا للبحث عن استحسان الآخرين. وهم يستغلون هذه المعرفة.
من كان يخطر بباله أن تكون هذه المشكلة بهذا العمق؟
إنها ليست عميقة، وكل ما هنالك أنها غير واضحة لك، فسبب بحثنا ولهفتنا وراء استحسان الآخرين رغبتنا في الشعور بالاطمئنان بأن ما نقوم به هو الصحيح، هذا هو السبب الرئيسي وراء تحكم الآخرين غالبًا في حياتنا، ولهذا السبب لا تتخيل في أن الآخرين أسمى مكانة منا أو أن العالم أقوى بكثير منا، ولكن توحدك مع فكرة أن الكيفية التي تشعر بها تجاه نفسك تتوقف على الكيفية التي يشعر بها الآخرون اتجاهك، فعندما لا تعرف الكيفية التي تواجه بها ذاتك دائما سيكون هناك من يسعده أن يملي عليك ما تقوم به.
ويمكن لكل إنسان سئم من إتاحة الفرصة للآخرين كي يملوا عليه الكيفية التي يشعر بها أن يحظى بالاستقلال الحقيقي.
عندما نبدأ في التساؤل على هذا النحو، فهنالك فرصة للتغيير، حيث إن لم نتقبل حقيقة حياتنا، فلن يتغير شيء، لذا يجب أن نجد الشجاعة لنعرف أننا ينبغي أن نغير الطريقة التي نستقبل بها الحياة، لأنه من دون تقليص مظاهر البدائية لا يمكن الحديث عن حركة تبدل حضاري.
وكما يقول د. محمد عابد الجابري: ((إن عدم تمكننا اليوم من ((قراءة)) ماضينا قراءة لها معنى بحاضرنا أحد أسباب عجزنا عن ((التغيير)) والتخطيط لمستقبلنا، فأي فلسفة للتاريخ ليست قيمتها في ذاتها، بل قيمتها فيما تقوم به من دور في الحاضر، وذلك عن طريق إعادة بناء التاريخ بصورة فلسفية، التي هي في حقيقتها إعادة بناء للوعي بصورة تاريخية)).
وهذا ما حدث مع أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عندما أعادت بناء وعيها على ضوء الحاضر، فالرؤية الفلسفية للتاريخ كانت تستمد مقوماتها من المستقبل والماضي، أي أن نعيش مستقبلنا، ولكن في الحقيقة لا نكون غير أنفسنا، فالفتاة التي تتبادل الحديث مع صديقتها في ((ستاربكس)) أو د. كيف عن آخر رواية عالمية قرأتها أو فلسفة التاو أو أخبار رحلة سياحية قضتها على أحد الشواطئ أو رحلة لمكان ما في العالم لم تصر الفتاة شيئا غير نفسها على الرغم من تأثرها بتلك الفلسفات أو إعجابها بما رأت.
والشاب الذي يلبس الجينز، ويصطحب رواية ((مائة عام من العزلة)) لماركيز، ويتأبط صحيفة ((نيويورك تايمز))، ويشارك زميله في مشروع علمي، لم يكن غير نفسه، فالتقدم الذي حدث أخيرًا عندنا وعند غيرنا لا يلغي القديم، وإنما هو إعادة بناء وقراءة للذات، فمسلسل التغيير الذي نعيشه لا علاقة له بالغرب أو الشرق، فبغض النظر عما قد يظهر على سطح الأحداث البشرية، فإن المصلحة الشخصية هي التي تحكم الأفراد.
حتى النبل واللطف في بعض الحالات لا يأتي من الطبيعة الإنسانية، وإنما بالرغبة في أن يشعر بأنه إنسان خير. جرب عدم شكر هذا الإنسان أو عدم الثناء عليه، وراقب مدى سرعة تحول لطفه وعطفه إلى استياء مكبوت أو سخط ظاهر.
فأي ثقة أسستها على شيء خارج ذاتك هي بلا شك أساس للشك في ذاتك، وهذا بالذات عندما تعتقد أنه سيأتي اليوم الذي يمنحك فيه شخص ما الشيء الذي عجزت دائمًا عن منحه لنفسك، فليس بمقدور أي شخص آخر أن يقوم من أجلك بما ينبغي عليك القيام به من أجل ذاتك، فقبل أن تلجأ إلى شخص آخر أنظر ما إذا كان بالفعل قادرًا على مساعدة ذاته، فالناس دائما لديهم الرغبة في أن تكون على النحو الذي يريدونك أن تكون عليه كي ترضيهم وتسعدهم. كن ذاتك فقط وأرضى عن ذاتك فقط.
فلكي ننعم بحياة مشرقة في كل لحظة ينبغي أن نكون على استعداد لأن ندع شيئًا جديدًا يحدث لنا، فلا أحد على الإطلاق يسعى لحياة جديدة إلا بعد أن يصبح غير راضٍ بشكل عام عن حياته القديمة.
ينبغي أن نتعلم الكف عن التفكير من منظور البدايات والنهايات والنجاحات والإخفاقات، ونبدأ في التعامل مع أي شيء في حياتنا على أنه تجربة للتعلم وليس تجربة للإثبات. فإذا كنا دائما نعتقد أننا على صواب، أو على الأقل نخشى الوقوع في الخطأ، فما الذي ينبغي أن نتعلمه إذًا؟!

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