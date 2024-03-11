قراءة ورياضيات وعلوم لرفع نتائج NAFS

(MENAFN
- Al Watan) فيما حددت وزارة التعليم، مواعيد تطبيق الاختبارات الوطنية NAFS ((نافس))، للصفوف المستهدفة للعام الدراسي الجاري 2024، اقترح تربويون وتربويات لـ((الوطن)) تأسيس 3 أندية طلابية في المدارس الابتدائية والمتوسطة للقراءة، وللرياضيات، وللعلوم، لرفع مستوى نواتج التعلم للطلاب، وتعزيز أدوار المدرسة في رفع نتائج الطلاب في NAFS، بالإضافة إلى تنفيذ المسابقات الطلابية والمعارض الطلابية وفق المجالات المعرفية في النواتج المستهدفة في الاختبار، والاستفادة من بنك الأسئلة في إعداد اختبارات تشخيصية بشكل دوري، وتحليل نتائجها لكل طالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة، وتخصيص حصة أسبوعية في المواد الدراسية الثلاثة للصفوف المستهدفة، وتشجيع الطلاب والطالبات على التعلم الذاتي من خلال الواجبات والمهام الأدائية بشكل أسبوعي، وإضافة حصص علاجية أو إثرائية في المواد المستهدفة للطلاب من خلال استثمار حصص النشاط.
اختبارات مسبقة
أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أن الجديد في نسخة NAFS للعام الدراسي الجاري، تمثلت في تبني مكاتب التعليم، إجراء اختبارات مسبقة لقياس مستوى الطلاب والطالبات (نهاية الفصل الدراسي الثاني)، وبعدها تم إرسال النتائج للمدارس، والطلب من المدرسة بوضع خطة لتدريب الطلاب وتهيئتهم لاختبارات NAFS، وسيتم تطبيق اختبار بعدي بعد إجازة عيد الفطر لقياس مدى فاعلية الخطة التي وضعتها المدرسة، كل ذلك استعدادًا لاختبارات NAFS، التي تنطلق بشكل رسمي نهاية شهر شوال.
اختيار من متعدد
قال السلطان: يتم تنفيذ الاختبار في كل يوم على عدد من المدارس، ويتم تطبيق الاختبار للصف السادس والصف الثالث متوسط في جميع المدارس، بينما يتم تطبيقه للصف الثالث ابتدائي في عينة من المدارس، وجميع الاختبارات اختيار من متعدد، ويتم الإجابة عليها بتظليل الإجابات الصحيحة في النموذج الخاص بالإجابة، وتستهدف الاختبارات المهارات الأساسية في المقررات التالية:
. الصف الثالث ابتدائي: القراءة- الرياضيات.
. الصف السادس ابتدائي: القراءة- الرياضيات- العلوم.
. الصف الثالث متوسط: القراءة- الرياضيات- العلوم.
مواعيد الاختبارات
الثالث المتوسط: من الأحد 12 مايو حتى 15 مايو.
السادس الابتدائي: من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.
الثالث الابتدائي: من الخميس 23 مايو حتى الاثنين 27 مايو.
أهداف الاختبارات
01- تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس.
02- تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب إدارات التعليم.
03- توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه.
04- تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء.
05- قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها.
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