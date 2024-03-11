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قراءة ورياضيات وعلوم لرفع نتائج NAFS

3/11/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما حددت وزارة التعليم، مواعيد تطبيق الاختبارات الوطنية NAFS ((نافس))، للصفوف المستهدفة للعام الدراسي الجاري 2024، اقترح تربويون وتربويات لـ((الوطن)) تأسيس 3 أندية طلابية في المدارس الابتدائية والمتوسطة للقراءة، وللرياضيات، وللعلوم، لرفع مستوى نواتج التعلم للطلاب، وتعزيز أدوار المدرسة في رفع نتائج الطلاب في NAFS، بالإضافة إلى تنفيذ المسابقات الطلابية والمعارض الطلابية وفق المجالات المعرفية في النواتج المستهدفة في الاختبار، والاستفادة من بنك الأسئلة في إعداد اختبارات تشخيصية بشكل دوري، وتحليل نتائجها لكل طالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة، وتخصيص حصة أسبوعية في المواد الدراسية الثلاثة للصفوف المستهدفة، وتشجيع الطلاب والطالبات على التعلم الذاتي من خلال الواجبات والمهام الأدائية بشكل أسبوعي، وإضافة حصص علاجية أو إثرائية في المواد المستهدفة للطلاب من خلال استثمار حصص النشاط.
اختبارات مسبقة
أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أن الجديد في نسخة NAFS للعام الدراسي الجاري، تمثلت في تبني مكاتب التعليم، إجراء اختبارات مسبقة لقياس مستوى الطلاب والطالبات (نهاية الفصل الدراسي الثاني)، وبعدها تم إرسال النتائج للمدارس، والطلب من المدرسة بوضع خطة لتدريب الطلاب وتهيئتهم لاختبارات NAFS، وسيتم تطبيق اختبار بعدي بعد إجازة عيد الفطر لقياس مدى فاعلية الخطة التي وضعتها المدرسة، كل ذلك استعدادًا لاختبارات NAFS، التي تنطلق بشكل رسمي نهاية شهر شوال.
اختيار من متعدد
قال السلطان: يتم تنفيذ الاختبار في كل يوم على عدد من المدارس، ويتم تطبيق الاختبار للصف السادس والصف الثالث متوسط في جميع المدارس، بينما يتم تطبيقه للصف الثالث ابتدائي في عينة من المدارس، وجميع الاختبارات اختيار من متعدد، ويتم الإجابة عليها بتظليل الإجابات الصحيحة في النموذج الخاص بالإجابة، وتستهدف الاختبارات المهارات الأساسية في المقررات التالية:
. الصف الثالث ابتدائي: القراءة- الرياضيات.
. الصف السادس ابتدائي: القراءة- الرياضيات- العلوم.
. الصف الثالث متوسط: القراءة- الرياضيات- العلوم.
مواعيد الاختبارات
الثالث المتوسط: من الأحد 12 مايو حتى 15 مايو.
السادس الابتدائي: من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.
الثالث الابتدائي: من الخميس 23 مايو حتى الاثنين 27 مايو.
أهداف الاختبارات
01- تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس.
02- تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب إدارات التعليم.
03- توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه.
04- تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء.
05- قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها.

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