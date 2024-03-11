9 سلبيات لمسالخ الذبح العشوائية

(MENAFN
- Al Watan) فيما ضبطت أمانة الأحساء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة الأحساء، مسلخ ذبح عشوائي اُقيم في إحدى المزارع وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية واتباع وسائل السلامة في الذبح، ويقع في نطاقه 3 حظائر للمواشي، عدد بيطريون لـ((الوطن))، نحو 9 سلبيات في مسالخ الذبح العشوائية أبرزها عدم توفر الشروط والمواصفات الصحية المناسبة، وغياب الإشراف البيطري والرقابة الفنية والإشرافية، بالإضافة إلى أن معظم العمالة بتلك المسالخ لا تملك شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض يترتب عليه انتقال المرض من العامل إلى الآخرين.
ذبح الإناث
أضافوا أن من بين إيجابيات الذبح في المسالخ المعتمدة، مهيأة من الناحية الإنشائية ومتوفر به الشروط الصحية المناسبة للنشاط، والتعامل مع جميع بقايا الحيوانات بالصورة الصحية السليمة، ومنع انتشار الذباب والروائح الكريهة لحماية البيئة والمجتمع، وإعدام الذبائح غير الصالحة بالطرق السليمة، والحد من ذبح الإناث الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو مطبق في المسالخ الحكومية كهدف وطني، ويتم السيطرة على الأمراض الوبائية بعد اكتشافها في المسلخ.
لجنة متابعة
أكدت الأمانة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة حيال المخالفين، وأن لجنة متابعة المطابخ والذبح العشوائي، بوكالة الخدمات، تُكثف جهودها لضبط مُخَالفات الذبح العشوائية، وإزالة المواقع التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على أهمية التقيّد بالذبح في المسالخ المعتمدة، وما تقدمه من خدمات بكوادر متخصصة ومؤهلة في بيئة صحية مهيأة لذبح الأنعام، والابتعاد عن المخاطر المترتبة للذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة، وما ينتج عنه من مُخالفات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة الأفراد، وكذلك البيئة.
السلبيات الـ 9
01- الموقع: لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات الصحية المناسبة.
02- الإشراف البيطري: لا يوجد كشف بيطري على اللحوم مما قد يؤدي إلى خروج لحوم مريضة.
03- الرقابة الفنية والإشرافية: لا توجد رقابة من وزارة البيئة والمياه والزراعة على الموقع
04- العمالة: لا يوجد لدى العمالة شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض
05- النفايات وحماية البيئة: تلوث للبيئة الخارجية ببقايا الحيوانات من روث وأحشاء وغيرها
06- انتقال الأمراض: احتمال انتقال الأمراض من خلال اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.
07- ذبح الإناث الصغيرة: وفيه هدر للثروة الحيوانية، عند ذبح صغار إناث الماشية.
08- المياه: استخدام مياه ملوثة بكتيريًا أو غيرها، مما يؤدي إلى تلوث الذبائح.
09- الأمراض الوبائية: يتسبب في انتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع
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