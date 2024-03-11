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9 سلبيات لمسالخ الذبح العشوائية

3/11/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما ضبطت أمانة الأحساء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة الأحساء، مسلخ ذبح عشوائي اُقيم في إحدى المزارع وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية واتباع وسائل السلامة في الذبح، ويقع في نطاقه 3 حظائر للمواشي، عدد بيطريون لـ((الوطن))، نحو 9 سلبيات في مسالخ الذبح العشوائية أبرزها عدم توفر الشروط والمواصفات الصحية المناسبة، وغياب الإشراف البيطري والرقابة الفنية والإشرافية، بالإضافة إلى أن معظم العمالة بتلك المسالخ لا تملك شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض يترتب عليه انتقال المرض من العامل إلى الآخرين.
ذبح الإناث
أضافوا أن من بين إيجابيات الذبح في المسالخ المعتمدة، مهيأة من الناحية الإنشائية ومتوفر به الشروط الصحية المناسبة للنشاط، والتعامل مع جميع بقايا الحيوانات بالصورة الصحية السليمة، ومنع انتشار الذباب والروائح الكريهة لحماية البيئة والمجتمع، وإعدام الذبائح غير الصالحة بالطرق السليمة، والحد من ذبح الإناث الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو مطبق في المسالخ الحكومية كهدف وطني، ويتم السيطرة على الأمراض الوبائية بعد اكتشافها في المسلخ.
لجنة متابعة
أكدت الأمانة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة حيال المخالفين، وأن لجنة متابعة المطابخ والذبح العشوائي، بوكالة الخدمات، تُكثف جهودها لضبط مُخَالفات الذبح العشوائية، وإزالة المواقع التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على أهمية التقيّد بالذبح في المسالخ المعتمدة، وما تقدمه من خدمات بكوادر متخصصة ومؤهلة في بيئة صحية مهيأة لذبح الأنعام، والابتعاد عن المخاطر المترتبة للذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة، وما ينتج عنه من مُخالفات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة الأفراد، وكذلك البيئة.
السلبيات الـ 9
01- الموقع: لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات الصحية المناسبة.
02- الإشراف البيطري: لا يوجد كشف بيطري على اللحوم مما قد يؤدي إلى خروج لحوم مريضة.
03- الرقابة الفنية والإشرافية: لا توجد رقابة من وزارة البيئة والمياه والزراعة على الموقع
04- العمالة: لا يوجد لدى العمالة شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض
05- النفايات وحماية البيئة: تلوث للبيئة الخارجية ببقايا الحيوانات من روث وأحشاء وغيرها
06- انتقال الأمراض: احتمال انتقال الأمراض من خلال اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.
07- ذبح الإناث الصغيرة: وفيه هدر للثروة الحيوانية، عند ذبح صغار إناث الماشية.
08- المياه: استخدام مياه ملوثة بكتيريًا أو غيرها، مما يؤدي إلى تلوث الذبائح.
09- الأمراض الوبائية: يتسبب في انتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع

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