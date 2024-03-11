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شركات التوصيل تتحدى تعليمات النقل العام

3/11/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الإعلامي لهيئة النقل العام صالح الزويد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البريد حددت مجموعة من الالتزامات للشركات المرخصة من بينها استخدام ((العنون الوطني))، لافتًا إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني تصل إلى 5 آلاف ريال، بينما رصدت ((الوطن)) عددًا من شركات التوصيل ما زالت تخالف تلك الضوابط بإصرارها على طلب ((اللوكيشن)).
ارسلي الموقع
يتجاوز الأمر حد طلب ((اللوكيشن)) وفق ما ورصدته ووثقته ((الوطن)) إلى ما هو أبعد من ذلك إذ يلجأ بعض سائقي شركات النقل إلى طلب إرسال صورة للبناية التي يقيم بها المستفيد من الإرسالية، فيما يلجأ آخرون إلى إرسال رموز تعبيرية تتضمن بالنص ((ارسلي الموقع)) وتضمن رمز آخر عبارة ((السلام عليكم معاك مندوب شركة.... أرجو إرسال الموقع وصورة بوابة المنزل لتوصيل شحنتك اليوم وشكرًا لك)) وعلاوة على ذلك استخدام السائقين من غير السعوديين لمركباتهم الخاصة وهو مخالفة صريحة لما حذرت منه الهيئة العامة للنقل في منشور لها بتاريخ 24/02/1438 والذي جاء فيه أن عمل غير السعوديين بمركباتهم للنقل يخالف أنظمة النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور، ويعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقرة في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز، ويبدو وفق رصد ((الوطن)) أن المشكلة لا تكمن في الشركات، بقدر ما تكمن في السائقين أنفسهم، فغالبيتهم من غير الناطقين بالعربية ولا يتوفر لديهم الإلمام بالحد الأدنى للأنظمة والتعليمات المنظمة للمجال.
عوائد مالية
يذكر أن الهيئة العامة للنقل قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تنظيم مجالات النقل المختلفة، عبر إصدار العديد من اللوائح والاشتراطات التي تنظم المجال، إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به عبر منصات التواصل الاجتماعي، غير أن مجال ((توصيل الشحنات)) ما زال يشهد بعضًا من المخالفات التي تحتاج إلى وقفة جادة، خصوصًا أن قيام العمالة بالعمل على مركباتهم الشخصية وحرصهم على تسجيل عوائد مالية مجزية من وراء إيصال الشحنات والطرود نتج عنه بعض الظواهر التي تحتاج إلى المعالجة ومن ذلك تكدس الشحنات داخل المركبات بشكل لافت مما قد يعرضها للتلف، فضلًا عن ذلك عدم توفر أجهزة مدى، وعدم توفر الصرف.
أنظمة تمنع عمل غير السعوديين
ـ نظام العمل
ـ نظام المرور
ـ الهيئة العامة للنقل
المصدر: الهيئة العامة للنقل

MENAFN11032024000089011017ID1107964395

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