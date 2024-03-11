شركات التوصيل تتحدى تعليمات النقل العام

(MENAFN
- Al Watan) أكد المتحدث الإعلامي لهيئة النقل العام صالح الزويد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البريد حددت مجموعة من الالتزامات للشركات المرخصة من بينها استخدام ((العنون الوطني))، لافتًا إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني تصل إلى 5 آلاف ريال، بينما رصدت ((الوطن)) عددًا من شركات التوصيل ما زالت تخالف تلك الضوابط بإصرارها على طلب ((اللوكيشن)).
ارسلي الموقع
يتجاوز الأمر حد طلب ((اللوكيشن)) وفق ما ورصدته ووثقته ((الوطن)) إلى ما هو أبعد من ذلك إذ يلجأ بعض سائقي شركات النقل إلى طلب إرسال صورة للبناية التي يقيم بها المستفيد من الإرسالية، فيما يلجأ آخرون إلى إرسال رموز تعبيرية تتضمن بالنص ((ارسلي الموقع)) وتضمن رمز آخر عبارة ((السلام عليكم معاك مندوب شركة.... أرجو إرسال الموقع وصورة بوابة المنزل لتوصيل شحنتك اليوم وشكرًا لك)) وعلاوة على ذلك استخدام السائقين من غير السعوديين لمركباتهم الخاصة وهو مخالفة صريحة لما حذرت منه الهيئة العامة للنقل في منشور لها بتاريخ 24/02/1438 والذي جاء فيه أن عمل غير السعوديين بمركباتهم للنقل يخالف أنظمة النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور، ويعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقرة في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز، ويبدو وفق رصد ((الوطن)) أن المشكلة لا تكمن في الشركات، بقدر ما تكمن في السائقين أنفسهم، فغالبيتهم من غير الناطقين بالعربية ولا يتوفر لديهم الإلمام بالحد الأدنى للأنظمة والتعليمات المنظمة للمجال.
عوائد مالية
يذكر أن الهيئة العامة للنقل قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تنظيم مجالات النقل المختلفة، عبر إصدار العديد من اللوائح والاشتراطات التي تنظم المجال، إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به عبر منصات التواصل الاجتماعي، غير أن مجال ((توصيل الشحنات)) ما زال يشهد بعضًا من المخالفات التي تحتاج إلى وقفة جادة، خصوصًا أن قيام العمالة بالعمل على مركباتهم الشخصية وحرصهم على تسجيل عوائد مالية مجزية من وراء إيصال الشحنات والطرود نتج عنه بعض الظواهر التي تحتاج إلى المعالجة ومن ذلك تكدس الشحنات داخل المركبات بشكل لافت مما قد يعرضها للتلف، فضلًا عن ذلك عدم توفر أجهزة مدى، وعدم توفر الصرف.
أنظمة تمنع عمل غير السعوديين
ـ نظام العمل
ـ نظام المرور
ـ الهيئة العامة للنقل
المصدر: الهيئة العامة للنقل
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