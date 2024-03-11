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الوحدة يؤهل المولد

3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل لاعب الوحدة، سعيد المولد برنامجه التأهيلي، بعد إنهاء فترة العلاج التي خضع لها، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وأبعدته عن فريقه لعدة جولات، وبدأ الجري حول الملعب.

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