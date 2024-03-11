الوحدة يؤهل المولد

الوحدة يؤهل المولد
التاريخ
3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواصل لاعب الوحدة، سعيد المولد برنامجه التأهيلي، بعد إنهاء فترة العلاج التي خضع لها، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وأبعدته عن فريقه لعدة جولات، وبدأ الجري حول الملعب.
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