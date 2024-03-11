الهدف الأجمل لاتحادي

الهدف الأجمل لاتحادي
التاريخ
3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصل هدف مهاجم الاتحاد الواعد، الدولي طلال حاجي، على أجمل أهداف الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل حاجي هدف العميد الثاني في مرمى الأخدود، الذي منح النمور النقاط الثلاث كاملة قبل نهاية المواجهة بـ3 دقائق، وحصل هدف المهاجم الواعد على نسبة 60.9 % من أصوات الجماهير المشاركة في التصويت.
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