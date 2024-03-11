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الهدف الأجمل لاتحادي

3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل هدف مهاجم الاتحاد الواعد، الدولي طلال حاجي، على أجمل أهداف الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل حاجي هدف العميد الثاني في مرمى الأخدود، الذي منح النمور النقاط الثلاث كاملة قبل نهاية المواجهة بـ3 دقائق، وحصل هدف المهاجم الواعد على نسبة 60.9 % من أصوات الجماهير المشاركة في التصويت.

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