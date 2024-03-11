بيريرا يفعل الهجوم

(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، على رفع المعدل اللياقي لدي لاعبيه، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الفيحاء الماضية، التي خسرها الليث 2 /3، وخصوصًا الدفاعية منها، وبدأ تحضيراته لمواجهة الحزم بعد غد، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأخضع بيريرا لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية انهاء الهجمة بالشكل الصحيح، والاستفادة من الفرص السانحة أمام مرمى المنافس.
MENAFN11032024000089011017ID1107964391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.