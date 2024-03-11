Tuesday, 12 March 2024 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيريرا يفعل الهجوم

3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، على رفع المعدل اللياقي لدي لاعبيه، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الفيحاء الماضية، التي خسرها الليث 2 /3، وخصوصًا الدفاعية منها، وبدأ تحضيراته لمواجهة الحزم بعد غد، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأخضع بيريرا لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية انهاء الهجمة بالشكل الصحيح، والاستفادة من الفرص السانحة أمام مرمى المنافس.

MENAFN11032024000089011017ID1107964391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث