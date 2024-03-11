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معركة الجوهرة تبتسم لمن ؟

3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجد إثارة كلاسيكو الكرة السعودية الكبير، الذي يجمع الاتحاد والهلال، بنكهته الآسيوية مجددًا بعد أيام قليلة من مواجهتهما الثلاثاء الماضي، حينما يضربان موعدًا اليوم في مواجهة نارية على استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكلا الكبيرين يريد الظفر ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية، الكبرى، مع اختلاف حظوظهما في التأهل، بعد أن تفوق الزعيم في موقعة الذهاب 2 /

معركة حاسمة
تعتبر معركة الجوهرة، حاسمة في مسيرة الكبيرين اللذان يتواجهان للمرة الـ5 هذا الموسم، والثالثة خلال مارس الجاري، كما أن مواجهة اليوم الخامسة بينهما على الصعيد القاري، إذ سبق أن التقيا مرة في ثمن نهائي البطولة القارية، و3 مرات في ربع النهائي. وسيرمي كل منهما بثقله من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمصلحته، ويحتاج الاتحاد إلى الانتصار بفارق 3 أهداف للتأهل، أو بفارق هدفين للتمديد إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح، فيما يملك الزعيم 3 فرص، وهي الانتصار أو التعادل وكذلك الخسارة بفارق هدف، فيما الخسارة بفارق هدفين ستقود المواجهة إلى التمديد، والخسارة بفارق 3 أهداف سترمي بالزعيم خارج البطولة.
قلب الطاولة
يتطلع الاتحاد إلى رد اعتباره وقلب الطاولة في وجه منافسه، بعد الخسارة ذهابا صفر /2، لكنه مطالبا بالانتصار بفارق 3 أهداف ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، أمام في حال تغلبه على ضيفه الصعب 2 /صفر، وهي نتيجة الذهاب التي خسر بها النمور، فسيلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح، أما ما دون ذلك فإنه سيغادر البطولة القارية.ويعاني العميد مشاكل فنية وعدم استقرار فني، إلا أنه دومًا ما يقدم مباريات رائعة في المحفل القاري والكلاسيكو، ويمني النفس بالانتصار كما حدث معه في نسخة 2011 عندما أقصى العميد الزعيم من البطولة القارية بتغلبه عليه 3 /1 في ثمن النهائي.
صدارة مستحقة
كان العميد بلغ هذه المرحلة بعد أن تصدر المجموعة الثالثة، التي وجد فيها إلى جواره: سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، برصيد 15 نقطة، بانتصاره في 5 مباريات وخسارته مرة واحدة دون أن يسجل أي تعادل، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبل مرماه 4 أهداف. وفي ثمن النهائي، تجاوز عقبة نافباهور الأوزبكي بالتعادل معه ذهابًا على ملعب استاد المركزي سلبيًا، ونجح في حسم موقعة الإياب لمصلحته 2 /1 على ملعب استاد الجوهرة 2 /1 أيضًا، فيما خسر ذهاب ربع النهائي أمام الهلال صفر /2.
تأكيد التفوق
يطمح الهلال إلى أن يستفيد من تفوقه ذهابا بنتيجة 2 /صفر، وتأكيد ذلك التفوق، وعدم التنازل عن مواصلة مشواره في البطولة الكبرى، لاستعادة لقبه الذي فقده في النسخة السابقة، ويخوض الزعيم المواجهة بثلاث فرص، إذ أن الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدف واحد ينقله إلى دور الـ4، فيما خسارته بذات النتيجة التي سجلها ذهاب صفر /2، فإن المعركة ستطول وتمتد إلى شوطين إضافين وربما تتجه إلى ركلات الترجيح.
ويمتاز الزعيم بالجماعية، ووجود أكثر من نجم في صفوفه، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وقدم مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس مستويات فنية رائعة هذا الموسم في كل المنافسات والبطولات التي خاضها، وسجل سلسلة انتصارات متتالية، بلغت 27 مباراة متتالية محليًا وخارجيًا.
ويريد الزعيم تكرار تفوقه في الكلاسيكو 2 /صفر، الذي سجله الثلاثاء الماضي، وكذلك تفوقه على العميد هذا الموسم، وحسم المواجهة الخامسة بينهما لمصلحته أيضًا.
مشوار مميز
يخوض الزعيم اللقاء بعد مشوار مميز في دور المجموعات وثمن النهائي، وذهاب دور الـ8، إذ تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، التي ضمت إلى جواره: نافباهور الأوزبكي وناساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي، بعدما جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكه هدفين. وفي ثمن النهائي، عبّر محطة سباهان أصفهان الإيراني بتغلبه عليه 3 /1 على ملعب استاد نقش جهان، وكرر تفوقه في الإياب بتغلبه عليه بالنتيجة نفسها، وتغلب على الاتحاد في ذهاب ربع النهائي 2 /صفر.

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