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ضاعت يا نصر

3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حسمت ركلات الترجيح مصير البطاقة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومنحت العين البطاقة المؤهلة إلى الدور المقبل، بعدما تغلب على النصر 1/3 بركلات الترجيح عقب حسم العالمي موقعة الإياب 2/3 في وقتها الأصلي، وتعادلهما في الوقت الإضافي 1/1، ليكون مجموع المباراتين 4/4.
سجل للنصر عبدالرحمن غريب ((45+5)) وأوتافيو ((51)) وأليكس تيليس ((72)) وكريستيانو رونالدو ((118 ركلة جزاء))، وللعين سفيان رحيمي ((28، و44)) وسلطان الشامسي ((103)). وفي ركلات الترجيح، أهدر لاعبو النصر 3 ركلات من أصل 4 ركلات، بينما نجح لاعبو العين في تسجيل 3 ركلات من أصل 3 ضربات.
- أخطاء الشوط الأول كلفت النصر الكثير
- العين استغل المساحات وسجل هدفين
- العالمي تقدم بهدف في نهاية الحصة الأولى
- فارس نجد عدل النتيجة في الحصة الثانية
- خطأ كارثي من النجار زاد من معاناة النصر
- الدون أعاد العالمي بركلة جزاء قاتلة
- ركلات الترجيح رفضت أن تبتسم للعالمي

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