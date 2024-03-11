ضاعت يا نصر

(MENAFN
- Al Watan) حسمت ركلات الترجيح مصير البطاقة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومنحت العين البطاقة المؤهلة إلى الدور المقبل، بعدما تغلب على النصر 1/3 بركلات الترجيح عقب حسم العالمي موقعة الإياب 2/3 في وقتها الأصلي، وتعادلهما في الوقت الإضافي 1/1، ليكون مجموع المباراتين 4/4.
سجل للنصر عبدالرحمن غريب ((45+5)) وأوتافيو ((51)) وأليكس تيليس ((72)) وكريستيانو رونالدو ((118 ركلة جزاء))، وللعين سفيان رحيمي ((28، و44)) وسلطان الشامسي ((103)). وفي ركلات الترجيح، أهدر لاعبو النصر 3 ركلات من أصل 4 ركلات، بينما نجح لاعبو العين في تسجيل 3 ركلات من أصل 3 ضربات.
- أخطاء الشوط الأول كلفت النصر الكثير
- العين استغل المساحات وسجل هدفين
- العالمي تقدم بهدف في نهاية الحصة الأولى
- فارس نجد عدل النتيجة في الحصة الثانية
- خطأ كارثي من النجار زاد من معاناة النصر
- الدون أعاد العالمي بركلة جزاء قاتلة
- ركلات الترجيح رفضت أن تبتسم للعالمي
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