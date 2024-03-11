وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في غزة ومحيطها
التاريخ
3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.
وجرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
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