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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في غزة ومحيطها

3/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.
وجرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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