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آل خليل ترأس الوفد السعودي في دورة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW)، المقامة في مقر اللجنة الدائم بمدينة نيويورك، خلال الفترة 11 - 24 مارس الجاري، وتنعقد هذا العام 2024 تحت عنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني".
ويضم الوفد الرسمي المشارك في الدورة ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، وهي: وزارات الخارجية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، والقطاع غير الربحي في المملكة، إضافة إلى فئة الشباب، إلى جانب مجلس شؤون الأسرة.
وأوضحت آل خليل أن هدف المشاركة التأكيد على التزام المملكة بتعزيز تمكين المرأة، من خلال إبراز الجهود التكاملية والشمولية في مواجهة الفقر بجميع أشكاله، وتحقيق وضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، مضيفةً أن الوفد يسعى لتسليط الضوء على السياسات والمبادرات التنموية الرائدة التي أطلقتها المملكة ضمن جهودها لضمان حق الوصول وتمتع جميع النساء والفتيات بخدمات العيش الأساسية وتحسين جودة حياتهن.
وبينت أن من جملة الأهداف المنشودة إبراز دور القطاع غير الربحي بصفته شريكًا حيويًا مع الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والحديث عن البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية لدعم النساء في مواجهة التحديات، إضافة إلى إبراز دور المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية الدولية، بصفتها دولة رائدة في هذا المجال.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الفعاليات والأحداث الجانبية منها جلسة لمناقشة موضوع التمكين الشامل والتنمية المستدامة، تديرها د. ميمونة بنت خليل آل خليل الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، تحت عنوان "ما بعد التمكين الشامل للمرأة: استكشاف رحلة الحد من الفقر وتعزيز المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمرأة" وتأتي المشاركة في دورة الـ CSW68 امتدادًا لحضور المملكة الفاعل في المحافل والملتقيات الدولية، واستمرارًا لمشاركاتها الرسمية في اجتماعات لجنة CSW التي بدأت عام 2018.

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