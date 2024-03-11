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عدوان الاحتلال يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني في رمضان

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل وحماس على احترام روح شهر رمضان من خلال ((إسكات البنادق)) وإطلاق سراح جميع الرهائن، حيث يسعى الفلسطينيون النازحون في غزة مع القليل الذي يملكونه إلى تحسين معنويات أطفالهم، وتزيين خيامهم للترحيب بشهر رمضان المبارك مع احتدام الحرب الإسرائيلية في المنطقة المحاصرة.
وبدأ الفلسطينيون صيام شهر رمضان المبارك مع توقف محادثات وقف إطلاق النار، وتفاقم الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ولا نهاية في الأفق للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس، وأقيمت الصلاة في الخارج وسط أنقاض المباني المهدمة.
حالة خراب
ولم يكن هناك ما يدعو للاحتفال بعد خمسة أشهر وتركت الحرب معظم أنحاء غزة في حالة خراب، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، وضاعف حدة الجوع من الصيام، حيث لا يوجد سوى القليل من السلع المعلبة، والأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للكثيرين.
وبينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين.
رفض الهدنة
وتطالب حماس بضمانات وبأن أي اتفاق يجيب أن ينهي الحرب، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب، متعهدًا بمواصلة الهجوم حتى تحقيق ((النصر الكامل)) على الحركة المسلحة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، وقال نتنياهو إن إسرائيل قتلت ((الزعيم الرابع لحماس))، وأضاف أن المزيد من عمليات القتل المستهدف ستأتي.

نزوح المدنيين
وأدت الحرب إلى نزوح نحو %80 من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، ودفعت مئات الآلاف إلى حافة المجاعة، ويقول مسؤولو الصحة إن ما لا يقل عن 25 شخصًا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة.
وأغلقت القوات الإسرائيلية شمال القطاع إلى حد كبير منذ أكتوبر، وتقول جماعات الإغاثة إن القيود الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار القانون والنظام جعلت من المستحيل تقريبًا توصيل الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه بأمان في معظم أنحاء القطاع.
وتعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها إلى مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ نصف سكان غزة، دون أن تحدد المكان الذي سيتوجه إليه المدنيون هربًا من الهجوم. خط أحمر
وقال الرئيس جو بايدن إن الهجوم على رفح سيكون ((خطا أحمر)) بالنسبة له، واعترف بايدن في رسالته الرمضانية السنوية بأن الشهر الكريم يأتي ((في لحظة ألم شديد)).
إرسال المساعدات
وبدأت الولايات المتحدة ودول أخرى إسقاط المساعدات جوًا، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن مثل هذه الجهود مكلفة وغير كافية، كما بدأ الجيش الأمريكي في نقل المعدات اللازمة لبناء جسر بحري لتوصيل المساعدات، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن يصبح جاهزًا للعمل.
ومن المتوقع أن تقوم سفينة تابعة لمنظمة الإغاثة الإسبانية أوبن آرمز برحلة تجريبية إلى غزة من قبرص المجاورة، لكن لم يكن من الواضح متى

وزارة الصحة في غزة
قالت إن ما لا يقل عن 31112 فلسطينيًا قتلوا منذ بدء الحرب، من بينهم 67 جثة تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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