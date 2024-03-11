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الصين تسعى لتعزيز مكانتها الدفاعية

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رافق زيادة التوترات بين أمريكا والصين، قرار الصين برفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2 %، حيث أعطى الزعيم الصيني شي جين بينغ المزيد من الثقل للجيش في بيئة جيوسياسية تشهد نزاعات قوية.
حيث أعلنت الصين مؤخرًا أنها ستنفق 231.36 مليار دولار (1.66554 تريليون يوان) على الدفاع، لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في العالم بعد الولايات المتحدة وحتى تبعد الفساد من المؤسسة العسكرية.
الاستعداد للحرب
وتم الكشف عن ميزانية الدفاع في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الصينية، التي بدأت دورتها السنوية الأسبوع الماضي.
ويأتي تعزيز الصين للإنفاق الدفاعي في الوقت الذي وجه فيه شي دعوات متكررة لإعداد الجيش للحرب. إن الاستعداد للحرب موجه نحو الصراع حول تايوان والاشتباك المباشر المحتمل مع الولايات المتحدة حيث تصر بكين أن تايوان تابعة لها، بالرغم من رفض تايبيه المتكرر.
ويأتي تعزيز الصين للإنفاق الدفاعي في أعقاب الفساد داخل جيش التحرير الشعبي، الذي أسقط قيادة عسكرية عليا في الأشهر الأخيرة.
ووفقًا لمجموعة جينس إنتليجنس، وهي مؤسسة متخصصة في مجال الدفاع. مزود بيانات عسكرية ودفاعية متخصص يتتبع ميزانيات الدفاع الصينية، زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية.
الإنفاق الدفاعي
ويمكن أن تكون ميزانية الدفاع الرسمية لبكين أقل من التقييمات المستقلة للإنفاق الدفاعي الفعلي للصين، وفقًا لمركز الأبحاث السويدي معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقدّر معهد SIPRI أن بكين أنفقت 292 مليار دولار على الدفاع في عام 2022، وهو أعلى من الميزانية المعلنة رسميًا البالغة 230 مليار دولار.
جيش التحرير
وفيما يتعلق بإعداد جيش التحرير الشعبي لسيناريوهات القتال المستقبلية، ذكر الرئيس الصيني قائلًا: ((يجب علينا تنفيذ فكرة الحزب الخاصة بجيش قوي للعصر الجديد، وتنفيذ السياسة الاستراتيجية العسكرية للعصر الجديد، وترسيخ هدف بناء جيش لمدة 100 عام، والسعي لخلق وضع جديد في بناء الحرب)). وقال شي في يوليو 2023 أثناء تفقده القوات: ((المناطق والتحضير للحرب)).
وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على تعزيز دور الجيش على كل مستويات الحكومة.
وقال أثناء تقديم تقرير العمل ((يجب على الحكومات على جميع المستويات أن تدعم بقوة الدفاع الوطني والبناء العسكري، وأن تنفذ أعمال ((الدعم المزدوج)) المتعمقة، وتوطد وتطوير التضامن العسكري بين الحكومة والجيش)).
أهمية قصوى
وقال كريج سينجلتون، مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، لمجلة نيوزويك إن ارتفاع الاستثمار الدفاعي يشير إلى أن أمن النظام سيكون له أهمية قصوى بدلاً من الاقتصاد.
وقال سينجلتون ((إن الاستثمارات الدفاعية اليوم تعد بتحقيق عوائد كبيرة غدًا في حماية بقاء الحزب الشيوعي الصيني على المدى الطويل. ولهذا السبب، سيظل الإنفاق الدفاعي يحظى بالأولوية على الاعتبارات الاقتصادية الأخرى)).
و((في السنوات الأخيرة، ومن أجل حماية سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية بشكل أفضل، ولتلبية الحاجة إلى التحول العسكري ذي الخصائص الصينية، ولأداء الصين لمسؤولياتها والتزاماتها الدولية بشكل أفضل كدولة كبرى، حافظت الصين على نمو معقول ومطرد في مجالها العسكري. وقال لو تشينجيان، المتحدث باسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين: ((إنها تنفق على الدفاع)).
قضايا الفساد
وعانى الجيش الصيني من ارتفاع قضايا الفساد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إقالة القيادة العليا في قوة الصواريخ النخبة.
وكان الفساد في القوة الصاروخية وفي جميع أنحاء القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد واسع النطاق لدرجة أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن شي من غير المرجح أن يفكر في القيام بعمل عسكري كبير في السنوات المقبلة عما كان يمكن أن يكون عليه الحال، وفقًا لأشخاص مطلعين على التقييمات التي ذكرت في بلومبرج.
وقد أثار شي بنفسه ناقوس الخطر بشأن مشكلة الفساد العميقة الجذور في المؤسسة العسكرية.
وقال شي، وفقًا لتصريحات نشرتها أيضًا صحيفة الشعب اليومية الرسمية للحزب: ((يجب علينا تعزيز القيادة المركزية والموحدة للحزب في الحرب ضد الفساد)).
الخصم الغربي
ومن جهه أخرى وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون دفاعي سنوي بقيمة 886 مليار دولار في أواخر العام الماضي يركز على دعم أوكرانيا ومواجهة الصين باعتبارها الخصم الجيوسياسي الرئيسي على المدى الطويل.
واقترح مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي ميزانية دفاع بقيمة 842 مليار دولار لعام 2024، والتي ستبقى دون تغيير حتى عام 2028 عندما يتم تعديلها في ضوء التضخم.
وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون عسكري أجنبي بقيمة 95.3 مليار دولار لتمويل حزم الدعم لأوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان. ومع ذلك، فإن مشروع القانون ينتظر موافقة مجلس النواب، بما في ذلك 4.83 مليارات دولار كمساعدة لمساعدة تايوان.
زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية:
في عام 2023، زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2 % أيضًا.
في عام 2022مع زيادة بنسبة 7.1 %
في عام 2021،زيادة بنسبة 6.8 %
في عام 2020 زيادة بنسبة 6.6 %
في عام 2019، نمو بنسبة 7.5 %

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