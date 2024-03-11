الصين تسعى لتعزيز مكانتها الدفاعية

(MENAFN
- Al Watan) رافق زيادة التوترات بين أمريكا والصين، قرار الصين برفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2 %، حيث أعطى الزعيم الصيني شي جين بينغ المزيد من الثقل للجيش في بيئة جيوسياسية تشهد نزاعات قوية.
حيث أعلنت الصين مؤخرًا أنها ستنفق 231.36 مليار دولار (1.66554 تريليون يوان) على الدفاع، لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في العالم بعد الولايات المتحدة وحتى تبعد الفساد من المؤسسة العسكرية.
الاستعداد للحرب
وتم الكشف عن ميزانية الدفاع في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الصينية، التي بدأت دورتها السنوية الأسبوع الماضي.
ويأتي تعزيز الصين للإنفاق الدفاعي في الوقت الذي وجه فيه شي دعوات متكررة لإعداد الجيش للحرب. إن الاستعداد للحرب موجه نحو الصراع حول تايوان والاشتباك المباشر المحتمل مع الولايات المتحدة حيث تصر بكين أن تايوان تابعة لها، بالرغم من رفض تايبيه المتكرر.
ويأتي تعزيز الصين للإنفاق الدفاعي في أعقاب الفساد داخل جيش التحرير الشعبي، الذي أسقط قيادة عسكرية عليا في الأشهر الأخيرة.
ووفقًا لمجموعة جينس إنتليجنس، وهي مؤسسة متخصصة في مجال الدفاع. مزود بيانات عسكرية ودفاعية متخصص يتتبع ميزانيات الدفاع الصينية، زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية.
الإنفاق الدفاعي
ويمكن أن تكون ميزانية الدفاع الرسمية لبكين أقل من التقييمات المستقلة للإنفاق الدفاعي الفعلي للصين، وفقًا لمركز الأبحاث السويدي معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقدّر معهد SIPRI أن بكين أنفقت 292 مليار دولار على الدفاع في عام 2022، وهو أعلى من الميزانية المعلنة رسميًا البالغة 230 مليار دولار.
جيش التحرير
وفيما يتعلق بإعداد جيش التحرير الشعبي لسيناريوهات القتال المستقبلية، ذكر الرئيس الصيني قائلًا: ((يجب علينا تنفيذ فكرة الحزب الخاصة بجيش قوي للعصر الجديد، وتنفيذ السياسة الاستراتيجية العسكرية للعصر الجديد، وترسيخ هدف بناء جيش لمدة 100 عام، والسعي لخلق وضع جديد في بناء الحرب)). وقال شي في يوليو 2023 أثناء تفقده القوات: ((المناطق والتحضير للحرب)).
وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على تعزيز دور الجيش على كل مستويات الحكومة.
وقال أثناء تقديم تقرير العمل ((يجب على الحكومات على جميع المستويات أن تدعم بقوة الدفاع الوطني والبناء العسكري، وأن تنفذ أعمال ((الدعم المزدوج)) المتعمقة، وتوطد وتطوير التضامن العسكري بين الحكومة والجيش)).
أهمية قصوى
وقال كريج سينجلتون، مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، لمجلة نيوزويك إن ارتفاع الاستثمار الدفاعي يشير إلى أن أمن النظام سيكون له أهمية قصوى بدلاً من الاقتصاد.
وقال سينجلتون ((إن الاستثمارات الدفاعية اليوم تعد بتحقيق عوائد كبيرة غدًا في حماية بقاء الحزب الشيوعي الصيني على المدى الطويل. ولهذا السبب، سيظل الإنفاق الدفاعي يحظى بالأولوية على الاعتبارات الاقتصادية الأخرى)).
و((في السنوات الأخيرة، ومن أجل حماية سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية بشكل أفضل، ولتلبية الحاجة إلى التحول العسكري ذي الخصائص الصينية، ولأداء الصين لمسؤولياتها والتزاماتها الدولية بشكل أفضل كدولة كبرى، حافظت الصين على نمو معقول ومطرد في مجالها العسكري. وقال لو تشينجيان، المتحدث باسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين: ((إنها تنفق على الدفاع)).
قضايا الفساد
وعانى الجيش الصيني من ارتفاع قضايا الفساد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إقالة القيادة العليا في قوة الصواريخ النخبة.
وكان الفساد في القوة الصاروخية وفي جميع أنحاء القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد واسع النطاق لدرجة أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن شي من غير المرجح أن يفكر في القيام بعمل عسكري كبير في السنوات المقبلة عما كان يمكن أن يكون عليه الحال، وفقًا لأشخاص مطلعين على التقييمات التي ذكرت في بلومبرج.
وقد أثار شي بنفسه ناقوس الخطر بشأن مشكلة الفساد العميقة الجذور في المؤسسة العسكرية.
وقال شي، وفقًا لتصريحات نشرتها أيضًا صحيفة الشعب اليومية الرسمية للحزب: ((يجب علينا تعزيز القيادة المركزية والموحدة للحزب في الحرب ضد الفساد)).
الخصم الغربي
ومن جهه أخرى وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون دفاعي سنوي بقيمة 886 مليار دولار في أواخر العام الماضي يركز على دعم أوكرانيا ومواجهة الصين باعتبارها الخصم الجيوسياسي الرئيسي على المدى الطويل.
واقترح مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي ميزانية دفاع بقيمة 842 مليار دولار لعام 2024، والتي ستبقى دون تغيير حتى عام 2028 عندما يتم تعديلها في ضوء التضخم.
وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون عسكري أجنبي بقيمة 95.3 مليار دولار لتمويل حزم الدعم لأوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان. ومع ذلك، فإن مشروع القانون ينتظر موافقة مجلس النواب، بما في ذلك 4.83 مليارات دولار كمساعدة لمساعدة تايوان.
زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية:
في عام 2023، زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2 % أيضًا.
في عام 2022مع زيادة بنسبة 7.1 %
في عام 2021،زيادة بنسبة 6.8 %
في عام 2020 زيادة بنسبة 6.6 %
في عام 2019، نمو بنسبة 7.5 %
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