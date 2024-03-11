بايدن وترمب يتحديان معارضيهما للفوز بترشيحات الأحزاب

(MENAFN
- Al Watan) يرجح أن تمنح الانتخابات في أربع ولايات الثلاثاء الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترمب، المندوبين الذين يحتاجون إليهما للفوز بالترشيحات، حيث يسيران على الطريق الصحيح للفوز بعدد كاف من المندوبين هذا الأسبوع ليصبحا المرشحين المفترضين لحزبيهما، ويبدأ بعد ذلك حملة شاقة مدتها ثمانية أشهر للوصول إلى البيت الأبيض.
خروج المنافسين
وأجبرت مسارات الأداء المهيمن في منافسات الثلاثاء الكبير الأسبوع الماضي آخر المنافسين الأساسيين الرئيسيين على الخروج من السباق، ولكن بالنسبة للعديد من الناخبين الذين لا يتناغمون مع التقلبات والانعطافات اليومية للسياسة المضطربة قد يكون هذا الأسبوع لحظة تبلور، مما يعزز أن حملة بايدن-ترمب الأخرى مضمونة فعليًا سواء أراد الأمريكيون ذلك أم لا.
ومن المتوقع أن تؤدي مباراة العودة هذه -الأولى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1956- إلى تعميق الانقسامات السياسية والثقافية الحادة.
هل سيحسم ترمب؟
وينبغي أن يكون الثلاثاء بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين ما زالوا يشكون في أن ترمب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية، سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات العامة هذا الخريف.
وهو الآن في طريقه للفوز بعدد كافٍ من المندوبين ليصبح المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري
إذا استمر في الهيمنة على الطريقة التي كان بها طوال الموسم التمهيدي، ومع عدم وجود معارضة كبيرة على الاقتراع، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيفعل ذلك.
وحتى بداية هذا الأسبوع كان ترمب أقل بـ140 مندوبًا من العدد المطلوب البالغ 1215 مندوبًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب هذا الصيف، وهناك 161 مندوبًا جمهوريًا على المحك يوم الثلاثاء في جورجيا، وميسيسيبي، وولاية واشنطن، وهاواي، ومع أداء قوي يستطيع ترمب اكتساح جميع المندوبين في جورجيا وميسيسيبي وولاية واشنطن.
ماذا عن بايدن؟
والديمقراطيون الذين لا يريدون أن يترشح بايدن مرة أخرى على وشك أن يصابوا بخيبة أمل، ومثل ترمب، فإن بايدن على وشك تأمين عدد كاف من المندوبين ليصبح المرشح الرئاسي المفترض للحزب الديمقراطي.
ويدخل الرئيس الثلاثاء بفارق 102 مندوب عن العدد اللازم للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي البالغ 1968، وهناك 254 مندوبًا ديمقراطيًا على المحك يوم الثلاثاء في جورجيا وميسيسيبي وولاية واشنطن، بالإضافة إلى المنافسات التي يديرها الحزب لجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين في الخارج، والتي تنتهي في ذلك اليوم.
ومع عدم وجود معارضين رئيسيين، فإن بايدن يسير بخطى سريعة للوصول إلى هذه العلامة، لكنه يواجه أيضًا مقاومة مستمرة من الجناح الأيسر لحزبه، الأمر الذي يهدد بتشويه هذا الإنجاز.
معارضو المنتخبين
وتقوم مجموعة من النشطاء التقدميين والزعماء الدينيين في جورجيا والولايات الأخرى بتشجيع المشاركين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية على عدم التصويت لأي مرشح رئاسي، وذلك بعد أن حصل التصويت الاحتجاجي ((غير الملتزم به)) في ميشيغان مؤخرًا على مندوبين.
ويهدف الاحتجاج الرمزي إلى تحذير بشأن إعادة انتخاب بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وبينما تقول حملة بايدن إنها ليست قلقة، يجب على الرئيس توحيد حزبه خلفه إذا كان يأمل في هزيمة ترمب في نوفمبر.
صراع المرشحين
بايدن:
كشف الرئيس الديمقراطي عن إعلان حملة جديد كجزء من استثمار بقيمة 30 مليون دولار في ولاية ساحة المعركة، مصورًا نفسه على أنه أكثر فعالية من ترمب.
ترمب:
لن يسهل الأمر على بايدن، حيث أصدرت لجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترمب إعلانًا جديدًا يسأل: ((إذا فاز بايدن، فهل يمكنه البقاء حتى عام 2029؟))، مستهزأ بعمره.
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