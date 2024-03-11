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بايدن وترمب يتحديان معارضيهما للفوز بترشيحات الأحزاب

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يرجح أن تمنح الانتخابات في أربع ولايات الثلاثاء الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترمب، المندوبين الذين يحتاجون إليهما للفوز بالترشيحات، حيث يسيران على الطريق الصحيح للفوز بعدد كاف من المندوبين هذا الأسبوع ليصبحا المرشحين المفترضين لحزبيهما، ويبدأ بعد ذلك حملة شاقة مدتها ثمانية أشهر للوصول إلى البيت الأبيض.
خروج المنافسين
وأجبرت مسارات الأداء المهيمن في منافسات الثلاثاء الكبير الأسبوع الماضي آخر المنافسين الأساسيين الرئيسيين على الخروج من السباق، ولكن بالنسبة للعديد من الناخبين الذين لا يتناغمون مع التقلبات والانعطافات اليومية للسياسة المضطربة قد يكون هذا الأسبوع لحظة تبلور، مما يعزز أن حملة بايدن-ترمب الأخرى مضمونة فعليًا سواء أراد الأمريكيون ذلك أم لا.
ومن المتوقع أن تؤدي مباراة العودة هذه -الأولى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1956- إلى تعميق الانقسامات السياسية والثقافية الحادة.
هل سيحسم ترمب؟
وينبغي أن يكون الثلاثاء بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين ما زالوا يشكون في أن ترمب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية، سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات العامة هذا الخريف.
وهو الآن في طريقه للفوز بعدد كافٍ من المندوبين ليصبح المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري
إذا استمر في الهيمنة على الطريقة التي كان بها طوال الموسم التمهيدي، ومع عدم وجود معارضة كبيرة على الاقتراع، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيفعل ذلك.
وحتى بداية هذا الأسبوع كان ترمب أقل بـ140 مندوبًا من العدد المطلوب البالغ 1215 مندوبًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب هذا الصيف، وهناك 161 مندوبًا جمهوريًا على المحك يوم الثلاثاء في جورجيا، وميسيسيبي، وولاية واشنطن، وهاواي، ومع أداء قوي يستطيع ترمب اكتساح جميع المندوبين في جورجيا وميسيسيبي وولاية واشنطن.
ماذا عن بايدن؟
والديمقراطيون الذين لا يريدون أن يترشح بايدن مرة أخرى على وشك أن يصابوا بخيبة أمل، ومثل ترمب، فإن بايدن على وشك تأمين عدد كاف من المندوبين ليصبح المرشح الرئاسي المفترض للحزب الديمقراطي.
ويدخل الرئيس الثلاثاء بفارق 102 مندوب عن العدد اللازم للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي البالغ 1968، وهناك 254 مندوبًا ديمقراطيًا على المحك يوم الثلاثاء في جورجيا وميسيسيبي وولاية واشنطن، بالإضافة إلى المنافسات التي يديرها الحزب لجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين في الخارج، والتي تنتهي في ذلك اليوم.
ومع عدم وجود معارضين رئيسيين، فإن بايدن يسير بخطى سريعة للوصول إلى هذه العلامة، لكنه يواجه أيضًا مقاومة مستمرة من الجناح الأيسر لحزبه، الأمر الذي يهدد بتشويه هذا الإنجاز.
معارضو المنتخبين
وتقوم مجموعة من النشطاء التقدميين والزعماء الدينيين في جورجيا والولايات الأخرى بتشجيع المشاركين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية على عدم التصويت لأي مرشح رئاسي، وذلك بعد أن حصل التصويت الاحتجاجي ((غير الملتزم به)) في ميشيغان مؤخرًا على مندوبين.
ويهدف الاحتجاج الرمزي إلى تحذير بشأن إعادة انتخاب بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وبينما تقول حملة بايدن إنها ليست قلقة، يجب على الرئيس توحيد حزبه خلفه إذا كان يأمل في هزيمة ترمب في نوفمبر.
صراع المرشحين
بايدن:
كشف الرئيس الديمقراطي عن إعلان حملة جديد كجزء من استثمار بقيمة 30 مليون دولار في ولاية ساحة المعركة، مصورًا نفسه على أنه أكثر فعالية من ترمب.
ترمب:
لن يسهل الأمر على بايدن، حيث أصدرت لجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترمب إعلانًا جديدًا يسأل: ((إذا فاز بايدن، فهل يمكنه البقاء حتى عام 2029؟))، مستهزأ بعمره.

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