68% نمو بتحويل نفايات إنتاج الكهرباء

(MENAFN
- Al Watan) تمكنت شركة الكهرباء السعودية خلال العام الماضي من تحويل مختلف أنواع النفايات بدل التخلص منها مع تسجيل ارتفاع كبير في معدلات التحويل، وارتفع تحويل النفايات من خلال أنشطة إدارة النفايات في الموقع بنسبة 68% وارتفع تحويل النفايات خارج الموقع بنسبة 24%، كما زاد تحويل نفايات رماد الكربون بدل التخلص منه بنسبة 17% على أساس سنوي في حين زاد تحويل الزيوت المختلطة بالماء بنسبة 20% في نفس الفترة، وإعادة الشركة السعودية للكهرباء 32.000 طن من النفايات الخطرة 15.661 طن من النفايات غير الخطرة لإعادة تدويرها وإعادة 15000طن من النفايات الخطرة، وإعادة تدوير 8930 طن من النفايات غير الخطرة لإعادة استخدامها. مشاريع الطاقة المتجددة
تعمل الشركة السعودية للكهرباء على 25 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2026 ومن المقرر أن تكون قدرتها الإجمالية 15.994 جيجاوات وسيكون لديها إمكانية تفادي 33.5 طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويجري العمل على 13 مشروعًا لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة، جاء ذلك حسب تقرير الممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة للشركة السعودية للكهرباء لعام 2022. وزن النفايات المحولة
بلغ وزن النفايات التي تم تحويلها بدل التخلّص منها في 71490 طن متري، في حين بلغ وزن النفايات الخطرة التي تم تحويلها بدل التخلّص منها التحضير لإعادة التدوير بلغت 15000 طن متري، والتحضير لإعادة التدوير 32000 طن متري، ووزن النفايات غير الخطرة التي تم تحويلها بدل التخلّص منها التحضير لإعادة الاستخدام 8930 والتحضير لإعادة تدوير 15661طنًا، كما تم إعادة تدوير في الموقع لـ 9591 طنًا من النفايات وتم إعادة تدوير خارج الموقع لـ62.000 طن متري.
النفايات الموجّهة للتخلّص منها
بلغ وزن النفايات الموجّهة للتخلّص منها 147.371 طن متري، ووزن النفايات الخطرة الموجّهة للتخلّص منها بدفن النفايات بلغت 97.997 طن متري، كما بلغ وزن نفايات الموجهة للتخلص منها وتم دفنها 49.374 طن متري، ووزن النفايات الموجّهة للتخلّص منها في الموقع وخارجه 147.371 طن متري. رصد المخاطر
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه قامت برصد المخاطر المرتبطة بممارسات إدارة النفايات والتخفيف منها، حيث شرعت في تطبيق برنامج معني بالمراقبة البيئية، وتقييم جودة الهواء والمياه الجوفية، في جميع المواقع المستخدمة لتخزين المخلفات. كما نفذت العديد من التدابير الأخرى في جميع العمليات التي أجريت كوضع برامج للحد من الانسكابات والتسربات، واستخدام بدائل أقل ضرر للمبيدات الحشرية الضارة بالبيئة، واستبدال محولات الطاقة التي تستخدم الزيوت المسرطنة، واستخدام مقاولين مؤهلين لإزالة بقايا البترول والزيوت، واستبدال الزيوت في المفاتيح الكهربائية بسداسي فلوريد الكبريت، والتعاون مع مراكز البحوث لتطوير حلول لرماد الكربون، واستخدام كابلات البولي إيثلين المتقاطع عوض الكابلات الزيتية، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي في 53 موقعًا لمنع تلوث التربة. رماد الكربون
أكدت الشركة أن رماد الكربون المعروف باسم الرماد المتطاير هو الفئة الأساسية من النفايات الخطرة الناتجة عن عمليات شركة بالإضافة إلى النفايات الخطرة الأخرى مثل زيت النفايات ومختلف المواد الكيميائية. وتعمل المرسبات الكهروستاتيكية على جمع رماد الكربون وتخزينه بشكل مؤقت في مستودعات، في حين يقوم المقاولون المتخصصون في النفايات بجمع النفايات الخطرة الأخرى ومعالجتها. وللحد من التأثير البيئي السلبي لرماد الكربون.
تحويل النفايات:
68 % نمو تحويل النفايات من خلال أنشطة إدارة النفايات في الموقع
24 % نمو تحويل النفايات خارج الموقع
17 % نمو تحويل نفايات رماد الكربون بدل التخلص
20 % نمو تحويل الزيوت المختلطة بالماء
32.000 طن من النفايات الخطرة تم إعادة تدويرها
15.661 طن من النفايات غير الخطرة تم إعادة تدويرها
15000طن من النفايات الخطرة تم إعادة استخدمها
8930 طن من النفايات غير الخطرة تم إعادة استخدامها
71490 طن متري من النفايات تم تحويلها
15000 طن متري وزن النفايات الخطرة التي تم تحويلها
32000 طن متري محضرة لإعادة التدوير
893 ووزن النفايات غير الخطرة التي تم تحويلها بدل التخلّص منها
15661طن التحضير لإعادة تدوير
9591 طن تم إعادة تدوير في الموقع
62.000 طن متري من النفايات تم إعادة تدوير خارج الموقع
MENAFN11032024000089011017ID1107964383