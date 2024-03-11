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68% نمو بتحويل نفايات إنتاج الكهرباء

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت شركة الكهرباء السعودية خلال العام الماضي من تحويل مختلف أنواع النفايات بدل التخلص منها مع تسجيل ارتفاع كبير في معدلات التحويل، وارتفع تحويل النفايات من خلال أنشطة إدارة النفايات في الموقع بنسبة 68% وارتفع تحويل النفايات خارج الموقع بنسبة 24%، كما زاد تحويل نفايات رماد الكربون بدل التخلص منه بنسبة 17% على أساس سنوي في حين زاد تحويل الزيوت المختلطة بالماء بنسبة 20% في نفس الفترة، وإعادة الشركة السعودية للكهرباء 32.000 طن من النفايات الخطرة 15.661 طن من النفايات غير الخطرة لإعادة تدويرها وإعادة 15000طن من النفايات الخطرة، وإعادة تدوير 8930 طن من النفايات غير الخطرة لإعادة استخدامها.
مشاريع الطاقة المتجددة
تعمل الشركة السعودية للكهرباء على 25 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2026 ومن المقرر أن تكون قدرتها الإجمالية 15.994 جيجاوات وسيكون لديها إمكانية تفادي 33.5 طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويجري العمل على 13 مشروعًا لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة، جاء ذلك حسب تقرير الممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة للشركة السعودية للكهرباء لعام 2022.
وزن النفايات المحولة
بلغ وزن النفايات التي تم تحويلها بدل التخلّص منها في 71490 طن متري، في حين بلغ وزن النفايات الخطرة التي تم تحويلها بدل التخلّص منها التحضير لإعادة التدوير بلغت 15000 طن متري، والتحضير لإعادة التدوير 32000 طن متري، ووزن النفايات غير الخطرة التي تم تحويلها بدل التخلّص منها التحضير لإعادة الاستخدام 8930 والتحضير لإعادة تدوير 15661طنًا، كما تم إعادة تدوير في الموقع لـ 9591 طنًا من النفايات وتم إعادة تدوير خارج الموقع لـ62.000 طن متري.
النفايات الموجّهة للتخلّص منها
بلغ وزن النفايات الموجّهة للتخلّص منها 147.371 طن متري، ووزن النفايات الخطرة الموجّهة للتخلّص منها بدفن النفايات بلغت 97.997 طن متري، كما بلغ وزن نفايات الموجهة للتخلص منها وتم دفنها 49.374 طن متري، ووزن النفايات الموجّهة للتخلّص منها في الموقع وخارجه 147.371 طن متري.
رصد المخاطر
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه قامت برصد المخاطر المرتبطة بممارسات إدارة النفايات والتخفيف منها، حيث شرعت في تطبيق برنامج معني بالمراقبة البيئية، وتقييم جودة الهواء والمياه الجوفية، في جميع المواقع المستخدمة لتخزين المخلفات. كما نفذت العديد من التدابير الأخرى في جميع العمليات التي أجريت كوضع برامج للحد من الانسكابات والتسربات، واستخدام بدائل أقل ضرر للمبيدات الحشرية الضارة بالبيئة، واستبدال محولات الطاقة التي تستخدم الزيوت المسرطنة، واستخدام مقاولين مؤهلين لإزالة بقايا البترول والزيوت، واستبدال الزيوت في المفاتيح الكهربائية بسداسي فلوريد الكبريت، والتعاون مع مراكز البحوث لتطوير حلول لرماد الكربون، واستخدام كابلات البولي إيثلين المتقاطع عوض الكابلات الزيتية، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي في 53 موقعًا لمنع تلوث التربة.
رماد الكربون
أكدت الشركة أن رماد الكربون المعروف باسم الرماد المتطاير هو الفئة الأساسية من النفايات الخطرة الناتجة عن عمليات شركة بالإضافة إلى النفايات الخطرة الأخرى مثل زيت النفايات ومختلف المواد الكيميائية. وتعمل المرسبات الكهروستاتيكية على جمع رماد الكربون وتخزينه بشكل مؤقت في مستودعات، في حين يقوم المقاولون المتخصصون في النفايات بجمع النفايات الخطرة الأخرى ومعالجتها. وللحد من التأثير البيئي السلبي لرماد الكربون.
تحويل النفايات:
68 % نمو تحويل النفايات من خلال أنشطة إدارة النفايات في الموقع
24 % نمو تحويل النفايات خارج الموقع
17 % نمو تحويل نفايات رماد الكربون بدل التخلص
20 % نمو تحويل الزيوت المختلطة بالماء
32.000 طن من النفايات الخطرة تم إعادة تدويرها
15.661 طن من النفايات غير الخطرة تم إعادة تدويرها
15000طن من النفايات الخطرة تم إعادة استخدمها
8930 طن من النفايات غير الخطرة تم إعادة استخدامها
71490 طن متري من النفايات تم تحويلها
15000 طن متري وزن النفايات الخطرة التي تم تحويلها
32000 طن متري محضرة لإعادة التدوير
893 ووزن النفايات غير الخطرة التي تم تحويلها بدل التخلّص منها
15661طن التحضير لإعادة تدوير
9591 طن تم إعادة تدوير في الموقع
62.000 طن متري من النفايات تم إعادة تدوير خارج الموقع

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