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326 خدمة لمركز قياس أداء الأجهزة العامة

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عن إحصائيات وطني لمراكز الخدمة والتي بلغت 326 خدمة لجهات حكومية بعدد مراكز بلغ 30250 مركزا، وذلك خلال 2022.
سجلت الخدمات لشؤون الداخلية 127 خدمة تلتها خدمات الرعاية الصحية بـ 48 خدمة، والخدمات العامة 38، وخدمات سوق العمل 28، ثم المالية والثقافية 25، وخدمات النقل 16، والأعمال والتجارة 14، بينما بلغ عدد الخدمات العدلية 11 خدمة، والخدمات الاجتماعية 7 والمرافق العامة 6، ووزارة التعليم بـ 5 خدمات، وأخيرا خدمات الفعاليات الترفيهية والثقافية بخدمة واحدة.
خدمات المنصات الرقمية
الخدمات العامة
593
الرعاية الصحية
179
الخدمات العدلية
193
الخدمات المالية والثقافية
169
التعليم
152
الفعاليات والترفيه
94
البنية التحتية
85
النقل
21
الأعمال والتجارة
21
الخدمات الاجتماعية
11

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