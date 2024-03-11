326 خدمة لمركز قياس أداء الأجهزة العامة

(MENAFN
- Al Watan) أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عن إحصائيات وطني لمراكز الخدمة والتي بلغت 326 خدمة لجهات حكومية بعدد مراكز بلغ 30250 مركزا، وذلك خلال 2022.
سجلت الخدمات لشؤون الداخلية 127 خدمة تلتها خدمات الرعاية الصحية بـ 48 خدمة، والخدمات العامة 38، وخدمات سوق العمل 28، ثم المالية والثقافية 25، وخدمات النقل 16، والأعمال والتجارة 14، بينما بلغ عدد الخدمات العدلية 11 خدمة، والخدمات الاجتماعية 7 والمرافق العامة 6، ووزارة التعليم بـ 5 خدمات، وأخيرا خدمات الفعاليات الترفيهية والثقافية بخدمة واحدة.
خدمات المنصات الرقمية
الخدمات العامة
593
الرعاية الصحية
179
الخدمات العدلية
193
الخدمات المالية والثقافية
169
التعليم
152
الفعاليات والترفيه
94
البنية التحتية
85
النقل
21
الأعمال والتجارة
21
الخدمات الاجتماعية
11
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