21% نموا بسوق الإضاءة الذكية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ حجم سوق الإضاءة الذكية في المملكة العربية السعودية 457 مليون ريال في عام 2023، ويتوقع أن يصل حجم هذا السوق في 2032 إلى نحو 2.6 مليار ريال.
وتوقعت مجموعة (IMARC) ضمن تقرير لها متخصص في حجم سوق الإضاءة الذكية بالمملكة أن يبلغ متوسط النمو السنوي لهذا السوق 21% خلال الفترة بين 2024-2032. اتجاهات الإضاءة الذكية
تشير الإضاءة الذكية إلى أنظمة الإضاءة المجهزة بتقنية متقدمة لتوفير تحكم محسن وكفاءة في استخدام الطاقة والراح، على عكس إعدادات الإضاءة التقليدية، التي تعتمد غالبًا على المفاتيح اليدوية أو المخفتات، وتستخدم الإضاءة الذكية الأجهزة المترابطة والبرامج الذكية لتقديم مجموعة واسعة من الميزات والفوائد، في قلب الإضاءة الذكية توجد المصابيح أو التركيبات الذكية التي يمكن التحكم فيها لاسلكيًا من خلال وسائل مختلفة، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة أو الأوامر الصوتية أو جداول الأتمتة، عادة ما تكون هذه المصابيح مجهزة بمصابيح (LED)، وهي موفرة للطاقة وقادرة أيضا على إنتاج مجموعة واسعة من الألوان والشدة. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص أجواء مساحاتهم وفقًا لتفضيلاتهم أو احتياجاتهم الخاصة، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للإضاءة الذكية في مرونتها وتعدد استخداماتها، وغالبًا ما تتكامل أنظمة الإضاءة الذكية مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، مما يتيح الأتمتة والتحكم السلس. نمو الطلب
ويشير التقرير إلى أن المملكة تشهد توسعًا حضريًا كبيرًا وتطويرًا كبيرًا للبنية التحتية، لا سيما في مدن مثل الرياض وجدة والدمام، ومع نمو السكان هناك طلب أكبر على حلول الإضاءة الفعالة والمستدامة لإضاءة الشوارع والمباني والأماكن العامة، وتوفر الإضاءة الذكية القدرة على تحسين الرؤية والسلامة والجماليات مع تحسين استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على كفاءة الطاقة واستدامتها في المملكة العربية السعودية، وتوفر تقنيات الإضاءة الذكية، مثل مصابيح (LED) وأجهزة الاستشعار وأدوات التحكم المتقدمة، توفيرًا كبيرًا في الطاقة مقارنة بأنظمة الإضاءة التقليدية، وهذا يتماشى مع أهداف الدولة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون مع تحسين جودة البنية التحتية للإضاءة. المنازل الذكية
وأضاف التقرير أن الشعبية المتزايدة للمنازل الذكية وأتمتة المباني تدفع الطلب على حلول الإضاءة الذكية في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث أصحاب المنازل ومطورو العقارات التجارية ومديرو المرافق عن أنظمة متكاملة توفر الراحة والأمان وتوفير الطاقة، وتوفر أنظمة الإضاءة الذكية تكاملا سلسًا مع الأجهزة والمنصات الذكية الأخرى، مما يسمح بالتحكم المركزي وأتمتة بيئات الإضاءة، إلى جانب ذلك، ومع ازدياد وعي المستهلكين بفوائد التكنولوجيا الذكية، هناك اهتمام وطلب متزايد على حلول الإضاءة الذكية في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر منتجات الإضاءة الذكية بأسعار معقولة، إلى جانب زيادة انتشار الهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت، يغذي التبني بين المستخدمين السكنيين والتجاريين على حد سواء.
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