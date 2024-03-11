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21% نموا بسوق الإضاءة الذكية

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ حجم سوق الإضاءة الذكية في المملكة العربية السعودية 457 مليون ريال في عام 2023، ويتوقع أن يصل حجم هذا السوق في 2032 إلى نحو 2.6 مليار ريال.
وتوقعت مجموعة (IMARC) ضمن تقرير لها متخصص في حجم سوق الإضاءة الذكية بالمملكة أن يبلغ متوسط النمو السنوي لهذا السوق 21% خلال الفترة بين 2024-2032.
اتجاهات الإضاءة الذكية
تشير الإضاءة الذكية إلى أنظمة الإضاءة المجهزة بتقنية متقدمة لتوفير تحكم محسن وكفاءة في استخدام الطاقة والراح، على عكس إعدادات الإضاءة التقليدية، التي تعتمد غالبًا على المفاتيح اليدوية أو المخفتات، وتستخدم الإضاءة الذكية الأجهزة المترابطة والبرامج الذكية لتقديم مجموعة واسعة من الميزات والفوائد، في قلب الإضاءة الذكية توجد المصابيح أو التركيبات الذكية التي يمكن التحكم فيها لاسلكيًا من خلال وسائل مختلفة، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة أو الأوامر الصوتية أو جداول الأتمتة، عادة ما تكون هذه المصابيح مجهزة بمصابيح (LED)، وهي موفرة للطاقة وقادرة أيضا على إنتاج مجموعة واسعة من الألوان والشدة. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص أجواء مساحاتهم وفقًا لتفضيلاتهم أو احتياجاتهم الخاصة، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للإضاءة الذكية في مرونتها وتعدد استخداماتها، وغالبًا ما تتكامل أنظمة الإضاءة الذكية مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، مما يتيح الأتمتة والتحكم السلس.
نمو الطلب
ويشير التقرير إلى أن المملكة تشهد توسعًا حضريًا كبيرًا وتطويرًا كبيرًا للبنية التحتية، لا سيما في مدن مثل الرياض وجدة والدمام، ومع نمو السكان هناك طلب أكبر على حلول الإضاءة الفعالة والمستدامة لإضاءة الشوارع والمباني والأماكن العامة، وتوفر الإضاءة الذكية القدرة على تحسين الرؤية والسلامة والجماليات مع تحسين استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على كفاءة الطاقة واستدامتها في المملكة العربية السعودية، وتوفر تقنيات الإضاءة الذكية، مثل مصابيح (LED) وأجهزة الاستشعار وأدوات التحكم المتقدمة، توفيرًا كبيرًا في الطاقة مقارنة بأنظمة الإضاءة التقليدية، وهذا يتماشى مع أهداف الدولة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون مع تحسين جودة البنية التحتية للإضاءة.
المنازل الذكية
وأضاف التقرير أن الشعبية المتزايدة للمنازل الذكية وأتمتة المباني تدفع الطلب على حلول الإضاءة الذكية في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث أصحاب المنازل ومطورو العقارات التجارية ومديرو المرافق عن أنظمة متكاملة توفر الراحة والأمان وتوفير الطاقة، وتوفر أنظمة الإضاءة الذكية تكاملا سلسًا مع الأجهزة والمنصات الذكية الأخرى، مما يسمح بالتحكم المركزي وأتمتة بيئات الإضاءة، إلى جانب ذلك، ومع ازدياد وعي المستهلكين بفوائد التكنولوجيا الذكية، هناك اهتمام وطلب متزايد على حلول الإضاءة الذكية في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر منتجات الإضاءة الذكية بأسعار معقولة، إلى جانب زيادة انتشار الهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت، يغذي التبني بين المستخدمين السكنيين والتجاريين على حد سواء.

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