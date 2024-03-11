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الاستثمارات العامة الخامس عالميا ضمن أكبر الصناديق

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله جراء نقل حصة من أسهم "أرامكو" إلى محافظ شركات مملوكة للصندوق.
وأفادت SWF Institute بأن الصندوق السعودي تقدم ليصبح ثاني أكبر صندوق في منطقة الخليج والخامس على مستوى العالم.
وأشارت المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية إلى أن أصول الصندوق السعودي صعدت إلى 861 مليار دولار.
وكان قد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وبذلك تكون أصول الصندوق السعودي قد ارتفعت بواقع 163.6 مليار دولار، بحسب التقرير.
قيمة الصناديق السيادية الأعلى بالعالم "بالميار دولار"
1- NBIM== النرويج= 1.548
2- CIC= الصين= 1.240
3- SAFEIC = الصين= 1.082
4- ADIA= الإمارات- أبو ظبي= 892
5- PIF= السعودية= 861
6- GIC= سنغافورة= 769
7- KIA= الكويت= 769
8- QIA= قطر= 510
9- ICD= الإمارات-دبي= 341
10- TEMASEK= سنغافورة= 288

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