الاستثمارات العامة الخامس عالميا ضمن أكبر الصناديق

(MENAFN
- Al Watan) تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله جراء نقل حصة من أسهم "أرامكو" إلى محافظ شركات مملوكة للصندوق.
وأفادت SWF Institute بأن الصندوق السعودي تقدم ليصبح ثاني أكبر صندوق في منطقة الخليج والخامس على مستوى العالم.
وأشارت المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية إلى أن أصول الصندوق السعودي صعدت إلى 861 مليار دولار.
وكان قد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وبذلك تكون أصول الصندوق السعودي قد ارتفعت بواقع 163.6 مليار دولار، بحسب التقرير. قيمة الصناديق السيادية الأعلى بالعالم "بالميار دولار"
1- NBIM== النرويج= 1.548
2- CIC= الصين= 1.240
3- SAFEIC = الصين= 1.082
4- ADIA= الإمارات- أبو ظبي= 892
5- PIF= السعودية= 861
6- GIC= سنغافورة= 769
7- KIA= الكويت= 769
8- QIA= قطر= 510
9- ICD= الإمارات-دبي= 341
10- TEMASEK= سنغافورة= 288
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