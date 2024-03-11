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إحالة المساهمات العقارية غير المرخصة إلى النيابة

3/11/2024 11:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت الهيئة العامة للعقار الشركات العقارية والجهات المستثمرة لرفع مرئياتها على مسودة مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبداء المرئيات سيكون في 14 مارس الجاري وذلك عبر المنصة الالكترونية "استطلاع".
ويأتي جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاون من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/203) بتاريخ 1444/12/28هـ ونصه " ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة." وتهدف الهيئة العامة للعقار من خلال الجدول إلى تعزيز الإمتثال الى نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.
وحسب المسودة فإن المشروع يتضمن 26 مخالفة تتوزع على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تنص المسودة في موادها الأربع الأولى للإحالة الى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة الخامسة والثلاثون من النظام، وتشمل الإحالة جميع المساهمات” الكبيرة – المتوسطة والصغيرة“.
والمواد التي تتضمن الإحالة للنيابة العامة ( طرح المساهمات العقارية او الإعلان عنها او تسويقها او جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية او ترخيص من الهيئة ) و ( قيام المرخص له او مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار او اجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم او محتمل في هذا القرار او الإجراء دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة ) و ( بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين ) و ( عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان ).
و وفقا للمسودة فإن المشروع ينص على غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال ومنع المرخص له من القيام – مستقبلا – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال (تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص).
وتتحدث المادة (7) عن غرامة 0.5% من قيمة العقار وحد 500 ألف ريال في حال (عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهما عينيا بنقل ملكية العقار الى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة) بينما تفرض المادة (8) غرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها و بحد أعلى مليون ريال في حال (تصرف المساهم بالحصة العينية – باي طرق التصرف – بكامل الحصة خلال السنة الأولى او ما يزيد عن 50% من حصته في المسنة الثانية و حتى انقضاء المساهمة العقارية).
وتتناول المادة (9) الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و بحد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة).
وتتطرق المادة (10) إلى الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و حد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال (قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل” مدير المساهمة العقارية – الاستشاري الهندسي – المحاسب القانوني” لواجباتهم او تعطيلها).
وتفرض غرامة مالية 10% من قيمة المبلغ المقترض وبحد أعلى 5 ملايين ريال على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في حال (اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها، دون صلاحية الاقتراض المضمنة في اتفاقية المساهمة، أو عدم موافقة الجمعية على الاقتراض أو تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة أو تحويل الأموال المقترضة إلى غير حساب الضمان مباشرة).

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