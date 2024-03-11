الأمريكية للتنمية الدولية استثمرت 30 مليون دولار فى مصر لتمكين المرأة خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ضخ مزيد من الاستثمارات لتمكين المرأة خلال 2024، وضمان فرص عادلة للنساء سواء فى توفير الوظائف ونموها فى المسار المهنى أو فرصتها فى نيل المناصب القيادية.

وقال شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، إنهم استثمروا خلال العام الماضى، نحو 30 مليون دولار لمبادرات تمكين المرأة وبرامج عدالة النوع الاجتماعى.

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وذكر جونز، أن الناتج المحلي الإجمالى لمصر من الممكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 60% إذا تساوت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة مع مشاركة الرجل.

أوضح أن لهذا السبب تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود لتعزيز التنمية والازدهار من خلال الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتعزيز بيئة عمل شاملة.

وقال إن الحكومة المصرية صاغت سياسات قوانين من شأنها خدمة ريادة الأعمال للمرأة وضمان توفير فرص تمويل عادلة من الجهات والمؤسسات التمويلية.

وأضاف جونز، أن الوكالة تدعم الشركات الناشئة التى تقودها نساء وما توفره من فرص عمل فى المجتمع، كما أنها تتعاون مع الحكومة المصرية لضمان عدالة السياسات والقوانين، وأيضًا، والبرامج التى تساهم فى تحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم حصول المرأة على الفرص العادلة فى الوظائف والتعليم،

وأوضح أن الوكالة تشجع إنشاء المدارس المجتمعية التى تُمكن الفتيات والسيدات الأمهات من تعلم القراءة والكتابة والمهارات الأخرى.

وأشار إلى تعاون الوكالة مع المجلس القومي للمرأة لتدريب الدفعة الأولى من مراجعي برنامج“الختم المصري للمساواة بين الجنسين” الذين أصبحوا الآن معتمدين ومستعدين لزيادة ربحية القطاع الخاص وقدرته التنافسية واستدامته.

وبفضل هذه الشراكة، أصبح هناك الآن سبع شركات مصرية حاصلة على“الختم المصري للمساواة بين الجنسين”، والمزيد من الشركات ستحصل عليه في المستقبل.

ونوه إلى أن شراكة الوكالة مع الحكومة المصرية تعد الأكبر مقارنة بباقي دول العالم، إذ استثمرت نحو 40 مليار دولار على مدار 40 عامًا، لتنفيذ برامجها الخاصة بالتنمية ودعم الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أنه تم توفير برامج التدريب والقيادة وتوفير الدعم للبعثات التعليمية، وتم إرسال الطلبة المصريين لشتى أنحاء العالم، إلى جانب دعم الطلبة فى الجامعات المصرية.

وبحسب الموقع الإلكترونى للوكالة فإنها تتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من البرامج فى مجالات توفير المياه، والسياحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.