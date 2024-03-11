سارة حسنى: النساء تواجه تحديات كبرى فى تمكينهن بالقطاع المالى

قالت سارة حسنى العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال ، إنها تعتمد فى استراتيجيتها للإدارة على نهج الاستحقاق الفردى والأداء بدلاً من النوع، مؤكدة أن ثقافة المساواة والعدالة داخل الشركة هو حجر أساس الاستراتيجية، ونسبة التمثيل.

وأضافت لـ((البورصة))، أن مشاعر التعاطف والذكاء العاطفى قوة مهمة لقيادة فريق العمل الناجح، إلا أنها ليست حصرية لأى جنس، الذكاء العاطفى ضرورى لفهم والتعامل مع احتياجات فريق عمل متنوع، حيث نسعى إلى خلق بيئة شاملة حيث يشعر كل فرد بأهميته وقدرته.

موضوعاتمسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17% المساواة فى ((الارتقاء الوظيفي)) بين الجنسين أساس استراتيجية ((طاقة عربية)) يعقوب: ثقافة مجتمع الأعمال بدأت تتقبل تمكين المرأة فى مناصب قيادية

وأشارت إلى أنه على الرغم من كون شركة البركة كابيتال متخصصة فى التمويل الإسلامى، إلا أنها تولى أهمية للعنصر النسائى فنسبة تمثيل السيدات فى الشركة تصل إلى نحو 54%.

وتابعت، فى تجربتى الشخصية، صفات القيادة لا تعتمد بشكل أساسى على النوع، ويمكن للرجال والنساء حمل آراء فريدة لإثراء الرؤية الفكرية داخل الشركات، إلا أن الدراسات أظهرت أن الفريق القيادى المتنوع بما فى ذلك توازن الجنسين، ينتج غالبًا استراتيجيات نمو أكثر قوة وابتكارًا.

وترى أن الفرق الجوهرى بين رؤية النساء والرجال للإدارة إنه غالباً ما تسلط النساء الضوء على التعاون والتفكير التام وحل المشكلات بشكل شامل، مما يسهم فى استراتيجية تنظيمية متوازنة ومتينة.

وأكدت على أن النوع ليس عاملاً فى تحديد من ينفذ استراتيجيات الشركة، فالكفاءة والمهارات والالتزام هى المعايير التى يجب أن نوليها اهمية، دون تجنيب التنوع فى فرق التنفيذ، بما فى ذلك مزيج من الجنسين تنوعًا فى وجهات النظر يسهم فى تنفيذ استراتيجيات أكثر فعالية.

وأشارت إلى أن المرأة تواجه تحديات فى تمكينها فى القطاع المالى الذى كان الرجال يهيمنون عليه، فبناء الثقة فى الكوادر النسائية وكسر النمطيات هو جهد مستمر، ومن المهم إقامة الثقة وتعزيز ثقافة التنوع، لضمان أن يتم سماع الأصوات المتنوعة وتقديرها فى عمليات اتخاذ القرار عبر بناء الجسور وتعزيز ثقافة التضامن أمر أساسى لتحقيق هذه التحديات وتعزيز التنوع الجنسى على جميع المستويات.

وأكدت على أن تحقيق المساواة بين الجنسين فى المناصب القيادية العليا والمواقع الإدارية لا يزال تحديًا معقدًا على الرغم من التقدم التنظيمى الذى يلزم بوجود مقعدين على الأقل للنساء فى المجالس، يواجه النساء تحديات كبيرة.

وأشارت إلى أن إحدى المشكلات المنتشرة هى ظاهرة“الازدراء mansplaining”، حيث يتم تهميش آراء النساء أو إهمالها غالبًا من قبل زملائهن الذكور، إلى جانب التحيزات غير المدركة والصور النمطية العميقة الجذور والقيم التاريخية، التى تقف عائقًا أمام تحقيق المساواة الجنسية الحقيقية.

وأوضحت أن التشريعات تهدف إلى خلق بيئة شاملة، إلا أنها لا تعالج دائما الحواجز الثقافية العميقة المستمرة، حبث يعد تشجيع الإرشاد مهمًا لتقديم الدعم والإرشاد للنساء اللاتى يتنقلن خلال هذه التحديات، وتوفير فرص متساوية للتنمية المهنية خطوة حاسمة أخرى فى تسوية الميدان.

واختتمت قائلة:“الرحلة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين فى القيادة تتطلب جهدًا جماعيًا ومستدامًا لإعادة تشكيل ثقافات الشركات والسياسات، حيث يمكننا خلق بيئة مواتية لكل فرد، بغض النظر عن نوعه ليزدهر ويساهم بشكل فعال فى نجاح الصناعة بشكل عام”.