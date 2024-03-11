موديز وجود النساء فى مجالس الإدارة يحسن الجدارة الائتمانية للشركات

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن الشركات ذات التصنيف الأعلى تميل إلى أن يكون لديها نسبة أعلى من النساء في مجالس إدارتها.

أضافت فى تقرير لها أن الشركات ذات التصنيف الأعلى لديها نسبة أعلى من النساء في مجالس إدارتها مقارنة بالشركات ذات التصنيف الأقل، وفقًا لتحليل شمل نحو 3138 شركة حاصلة على تصنيف موديز.

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وبحسب التقرير تمثل النساء ما معدله 29% من مقاعد مجالس إدارة الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (تلك التي حصلت على تصنيف Baa وما فوق)، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي، ومتوسط 24% من مقاعد مجالس إدارة الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (Ba وما دونها)، والذي لم يتغير عن العام الماضي.

وتعكس الشركات في الاقتصادات المتقدمة علاقة ارتباط بين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة والتصنيفات الائتمانية، ولكن الوضع ليس كذلك فى الشركات الموجودة في الأسواق الناشئة.

فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الحاصلة على تصنيف Aa في الأسواق الناشئة 18%، وهي نفس النسبة الموجودة بين شركات الأسواق الناشئة ذات التصنيف Ba و Caa.

ويشير هذا إلى أن هناك ديناميات مختلفة تلعب دورًا في هذه الأسواق، ومن المحتمل أن تتأثر بعوامل مثل المعايير الثقافية والبيئات التنظيمية ومرحلة التنمية الاقتصادية.

وبالنظر عبر المناطق، فإن العلاقة بين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة وجودة الائتمان واضحة في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن ليس في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

لا تظهر البيانات العلاقة السببية المباشرة بين التنوع بين الجنسين وجودة الائتمان. هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعل مجالس إدارة الشركات ذات التصنيف الأعلى تتمتع بقدر أكبر من التنوع بين الجنسين، ولهذا السبب من غير المرجح أن يكون التصنيف الأعلى نتيجة مباشرة لتنوع مجلس الإدارة وحده.

وتميل الشركات ذات التصنيف الأعلى إلى التمتع بمستويات أعلى من استقلالية مجلس الإدارة، مما قد يكون عاملاً مساهماً في زيادة معدلات التنوع. بالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من كبار مصدرى الديون بالفعل في معالجة التنوع بين الجنسين حيث يركز السوق بشكل متزايد على هذه القضية.

وتقول“موديز” إنه مع ذلك فإنها تنظر إلى وجود المرأة في مجالس الإدارة ــ والتنوع المحتمل في الآراء التي تجلبها ــ باعتباره دعماً للحوكمة الرشيدة للشركات، وهو أمر إيجابي بالنسبة لجودة الائتمان. وتتوافق هذه الملاحظة مع الأبحاث التي تشير إلى وجود صلة بين مهام التنوع ونسبة النساء في مجالس الإدارة.

وقالت إن هيكل مجلس الإدارة وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة وفعاليته، هي من بين الاعتبارات التي نقوم بتقييمها عند تحليل قوة الحوكمة في كيانات القطاع الخاص.

ويتحسن التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة بشكل متواضع في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتعد مجالس إدارة الشركات الأوروبية هي الأكثر تنوعًا بين الجنسين، مدعومة بتفويضات التنوع بين الجنسين، بما في ذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن النساء يجب أن تشكل 40% من المديرين غير التنفيذيين بحلول عام 2026.

تشغل النساء 35% من مقاعد مجالس إدارة الشركات الأوروبية التى يشملها التحليل، ارتفاعًا من 33% في عام 2023. وتليها شركات أمريكا الشمالية مباشرة، حيث ارتفع تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى 30% من 29% في العام الماضي.

وقالت الوكالة إن التنوع بين الجنسين في الشركات الموجودة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لا يزال متخلفًا، حيث تمثل النساء أقل من 20% من إجمالي مقاعد مجالس الإدارة.

وبموجب قانون تم اعتماده في عام 2011، طلبت فرنسا منذ عام 2017 أن يمثل كل من النساء والرجال ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة في الشركات الفرنسية التي تتجاوز إيراداتها أو إجمالي أصولها 50 مليون يورو أو 500 موظف على الأقل لمدة ثلاث سنوات سنوات متتالية.

ومن المرجح أن فرنسا، التي تفتخر بواحدة من أعلى النسب المئوية للنساء في مجالس الإدارة بمتوسط 42% لكل مجلس إدارة شركة مقارنة بمتوسط 28% لمجموعة العشرين بالكامل، قد استفادت من هذا القانون.

وعلى النقيض من ذلك، فإن مجالس إدارة الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية والصين لديها أدنى نسب التمثيل النسائي، بمتوسط 12% أو أقل من مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء.

ويعكس نقص تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وبعض دول آسيا والمحيط الهادئ عدم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع في هذه المناطق، ومشاركة المرأة في القوى العاملة وإمكانية وصولها إلى الأنشطة الاقتصادية مدفوعة الأجر تكون أقل بشكل عام في هذه المناطق.

قطاعات الصناعات الثقيلة والسلع الأساسية لديها أدنى نسبة من النساء في مجالس الإدارة

وتسجل منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم، وتأتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المركز الثاني خلفها مباشرة، وفقا للبنك الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل نسبة كبيرة من النساء في هذه المناطق في الاقتصاد غير الرسمي، مما قد يحد من فرصهن في التمثيل في مجالس إدارة الشركات. علاوة على ذلك، فإن هدف تحسين التنوع بين الجنسين جديد نسبيا في العديد من الأسواق الناشئة ودول آسيا والمحيط الهادئ.

وتميل الشركات الموجهة نحو الخدمات إلى أن تكون مجالس إدارتها أكثر تنوعًا. وتشغل النساء ما يقرب من ثلث مقاعد مجالس الإدارة في قطاعات الخدمات والاستهلاك، مثل التأمين وتجارة التجزئة ومنتجات الأعمال والرعاية الصحية والأدوية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية.

ويعكس هذا إلى حد كبير حالة مجالس إدارة الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث توجد معظم الشركات التي قامت الشركة بفحصها في هذه القطاعات.

وتشهد قطاعات الصناعات الثقيلة والسلع الأساسية، مثل البناء وبناء المنازل والمواد الكيميائية والبروتين والزراعة، أدنى نسبة من النساء في مجالس الإدارة. ومن المحتمل أن يكون هذا انعكاسًا لانخفاض نسبة النساء العاملات في هذه القطاعات.

وفي غياب دفعة كبيرة لزيادة توظيف الإناث في هذه القطاعات، فمن المرجح أن يظل التفاوت في التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة بين الشركات في الصناعات الثقيلة مقابل قطاعات الخدمات كبيرًا.

ينعكس تنوع مجلس الإدارة في قوة الحوكمة النسبية. تمثل النساء ما متوسطه 34% من مجالس إدارة الشركات ذات خصائص الحوكمة الإيجابية، كما يتضح من درجات ملف الحوكمة للجهات المصدرة (G-1) التي خصصتها“موديز” لتلك الشركات، أي ارتفاعًا من 31% في عام 2023، في حين شهدت الشركات ذات التعرض السلبي لاعتبارات الحوكمة (G-4 وG-5) انخفاضًا في متوسط النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارتها خلال الفترة نفسها.