أمريكا تتصدر إنتاج النفط عالمياً للعام السادس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت إدارة معلومات الطاقة في بيان اليوم الاثنين، إن إنتاج الخام الأمريكي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يومياً.
وأضافت – حسب موقع ( CNBC ) أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سجل في ديسمبر مستوى قياسياً شهرياً جديداً بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يومياً.
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وأردفت إدارة معلومات الطاقة” أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت في السنوات الست الماضية، وفقاً لإحصاءاتنا للطاقة الدولية”.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريباً.
وانخفض خام برنت القياسي العالمي اليوم ، متراجعاً عن 82 دولاراً للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.
وفي الآونة الأخيرة، اتفق أعضاء أوبك + بقيادة السعودية وروسيا على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، مما يوفر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107964375
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