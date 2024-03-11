أمريكا تتصدر إنتاج النفط عالمياً للعام السادس

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت إدارة معلومات الطاقة في بيان اليوم الاثنين، إن إنتاج الخام الأمريكي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يومياً.

وأضافت – حسب موقع ( CNBC ) أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سجل في ديسمبر مستوى قياسياً شهرياً جديداً بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يومياً.

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وأردفت إدارة معلومات الطاقة” أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت في السنوات الست الماضية، وفقاً لإحصاءاتنا للطاقة الدولية”.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريباً.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي اليوم ، متراجعاً عن 82 دولاراً للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.

وفي الآونة الأخيرة، اتفق أعضاء أوبك + بقيادة السعودية وروسيا على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، مما يوفر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

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