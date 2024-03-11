الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتبدأ أسبوع التداول الجديد بشكل سلبي بعد الانخفاضات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل.
وأغلق مؤشر Stoxx 600 منخفضاً بنسبة 0.4%، مع إنهاء معظم القطاعات الجلسة في المنطقة السلبية ، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، بانخفاض 2.1%، بينما ارتفعت أسهم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%.
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وأغلقت أسهم بنك رايفايزن النمساوي على انخفاض بنسبة 7.4% وسط مخاوف من أنه قد يواجه عقوبات أمريكية بسبب التعامل مع روسيا.
وانخفض سهم تيليكوم إيطاليا أيضاً بنسبة 4.4% ، بعد أن قال محللون الأسبوع الماضي إن مستوى الديون الذي تتوقعه بعد بيع شبكة الخطوط الثابتة الخاصة بها كان أعلى من التوقعات.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107964374
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