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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

3/11/2024 11:22:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتبدأ أسبوع التداول الجديد بشكل سلبي بعد الانخفاضات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 منخفضاً بنسبة 0.4%، مع إنهاء معظم القطاعات الجلسة في المنطقة السلبية ، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، بانخفاض 2.1%، بينما ارتفعت أسهم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%.

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وأغلقت أسهم بنك رايفايزن النمساوي على انخفاض بنسبة 7.4% وسط مخاوف من أنه قد يواجه عقوبات أمريكية بسبب التعامل مع روسيا.

وانخفض سهم تيليكوم إيطاليا أيضاً بنسبة 4.4% ، بعد أن قال محللون الأسبوع الماضي إن مستوى الديون الذي تتوقعه بعد بيع شبكة الخطوط الثابتة الخاصة بها كان أعلى من التوقعات.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107964374

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