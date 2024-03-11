انخفاض معظم بورصات الخليج مع ترقب مسار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5% في اليوم الإثنين بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب وسط سيولة نشطة بلغت 9.9 مليار ريال وانخفاض 149 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.
وجاء الضغط بشكل رئيسي من انخفاض سهم أرامكو بنسبة 0.9% بالتزامن مع ورود أنباء حول نية الشركة خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملائها في آسيا خلال أبريل المقبل بسبب أعمال صيانة بحقول النفط .
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كما تأثر المؤشر سلباً بانخفاض سهم البنك الأهلي بنسبة 0.75% وتراجع سهم المصرف الراجحي بنحو 0.1% إلى أدنى مستوياته في شهر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية.
وهبط سهم علم بنحو 8% مسجلاً أكبر خسارة يومية في تاريخه على الرغم من إعلان الشركة يوم أمس الأحد عن توزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم عن النصف الثاني من 2023.
وأغلقت معظم أسواق الخليج على خسائر في جلسة اليوم مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية وموعد خفض الفائدة.
وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي كهرماء والخليج الدولية للخدمات بنسبة 6% و4% على التوالي.
في حين ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% مسجلاً أعلى إغلاق يومي له في نحو 8 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والمباني بنسبة 0.4% و2% على التوالي.
وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشر القياديات FTSE ADX 15 بنسبة 0.2% مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر متأثر بانخفاض سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.3%.
كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1% وسط سيولة ضعيفة بلغت 238 مليون درهم بضغط من انخفاض سهمي الإمارات دبي الوطني وإعمار للتطوير بنسبة 80.6% و1.2% على التوالي.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107964373
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