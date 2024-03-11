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انخفاض معظم بورصات الخليج مع ترقب مسار الفائدة

3/11/2024 11:22:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5% في اليوم الإثنين بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب وسط سيولة نشطة بلغت 9.9 مليار ريال وانخفاض 149 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من انخفاض سهم أرامكو بنسبة 0.9% بالتزامن مع ورود أنباء حول نية الشركة خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملائها في آسيا خلال أبريل المقبل بسبب أعمال صيانة بحقول النفط .

موضوعات متعلقة بايدن يقترح موازنة بقيمة 7.3 تريليون دولار للعام المالي 2025 رويترز تخصص 8 مليارات دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول إلى شركة تكنولوجيا ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

كما تأثر المؤشر سلباً بانخفاض سهم البنك الأهلي بنسبة 0.75% وتراجع سهم المصرف الراجحي بنحو 0.1% إلى أدنى مستوياته في شهر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية.

وهبط سهم علم بنحو 8% مسجلاً أكبر خسارة يومية في تاريخه على الرغم من إعلان الشركة يوم أمس الأحد عن توزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم عن النصف الثاني من 2023.

وأغلقت معظم أسواق الخليج على خسائر في جلسة اليوم مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية وموعد خفض الفائدة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي كهرماء والخليج الدولية للخدمات بنسبة 6% و4% على التوالي.

في حين ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% مسجلاً أعلى إغلاق يومي له في نحو 8 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والمباني بنسبة 0.4% و2% على التوالي.

وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشر القياديات FTSE ADX 15 بنسبة 0.2% مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر متأثر بانخفاض سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.3%.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1% وسط سيولة ضعيفة بلغت 238 مليون درهم بضغط من انخفاض سهمي الإمارات دبي الوطني وإعمار للتطوير بنسبة 80.6% و1.2% على التوالي.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107964373

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