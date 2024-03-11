مسح: الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجح اقتصاديون خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو، في ظل ترقب صناع السياسات في الولايات المتحدة، المزيد من البيانات لتأكيد ما إذا كان التضخم يتجه نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأظهرت نتائج مسح أجرته“رويترز” خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس، ونشرته الإثنين، رؤية الاقتصاديين تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% الأسبوع المقبل.
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وبحسب المسح الذي تضمن آراء 108 خبراء اقتصاديين، يتوقع الأغلبية (67%)، أن الخفض الأول لسعر الفائدة سيكون في يونيو، مقارنة بما يزيد عن نصف المشاركين في الاستطلاع السابق خلال شهر فبراير.
وقال حوالي 85% من المشاركين في سؤال إضافي، إن الخطر الأكبر هو أن يُقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لأول مرة خلال الدورة الحالية، في وقت متأخر عما يتوقعونه وليس في وقت سابق.
ويرى المشاركون في الاستطلاع أنه حال قيام صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتغيير توقعاتهم لأسعار الفائدة في اجتماع يومي 19 و20 مارس، فإنه من المرجح أن تشير إلى عدد مرات خفض أقل هذا العام، وليس أكثر.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107964372
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