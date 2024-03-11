مسح: الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) رجح اقتصاديون خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو، في ظل ترقب صناع السياسات في الولايات المتحدة، المزيد من البيانات لتأكيد ما إذا كان التضخم يتجه نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأظهرت نتائج مسح أجرته“رويترز” خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس، ونشرته الإثنين، رؤية الاقتصاديين تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% الأسبوع المقبل.

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وبحسب المسح الذي تضمن آراء 108 خبراء اقتصاديين، يتوقع الأغلبية (67%)، أن الخفض الأول لسعر الفائدة سيكون في يونيو، مقارنة بما يزيد عن نصف المشاركين في الاستطلاع السابق خلال شهر فبراير.

وقال حوالي 85% من المشاركين في سؤال إضافي، إن الخطر الأكبر هو أن يُقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لأول مرة خلال الدورة الحالية، في وقت متأخر عما يتوقعونه وليس في وقت سابق.

ويرى المشاركون في الاستطلاع أنه حال قيام صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتغيير توقعاتهم لأسعار الفائدة في اجتماع يومي 19 و20 مارس، فإنه من المرجح أن تشير إلى عدد مرات خفض أقل هذا العام، وليس أكثر.

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