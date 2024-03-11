ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الإثنين، عقب تحقيق مكاسب في ثلاثة أسابيع متتالية، لامست خلالها مستويات قياسية بدعم من توقعات تخلي البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية قريبًا.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.15% أو 3.1 دولار عند سابع مستوى قياسي على التوالي والبالغ 2188.6 دولار للأوقية.
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فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.85 نقطة في الساعة 08:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وقال“مات سيمبسون” خبير تحليل الأسواق لدى“سيتي إندكس”، إن صافي مراكز شراء كبار المستثمرين زاد بأسرع وتيرة له منذ 3 أعوام ونصف خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى انتعاش الطلب على الذهب مع توقعات خفض الفيدرالي للفائدة، بحسب“رويترز”.
وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء، مع توقعات بتسارع معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في فبراير من 0.3% المسجلة خلال يناير.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107964371
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