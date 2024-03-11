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ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

3/11/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الإثنين، عقب تحقيق مكاسب في ثلاثة أسابيع متتالية، لامست خلالها مستويات قياسية بدعم من توقعات تخلي البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية قريبًا.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.15% أو 3.1 دولار عند سابع مستوى قياسي على التوالي والبالغ 2188.6 دولار للأوقية.

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فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.85 نقطة في الساعة 08:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال“مات سيمبسون” خبير تحليل الأسواق لدى“سيتي إندكس”، إن صافي مراكز شراء كبار المستثمرين زاد بأسرع وتيرة له منذ 3 أعوام ونصف خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى انتعاش الطلب على الذهب مع توقعات خفض الفيدرالي للفائدة، بحسب“رويترز”.

وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء، مع توقعات بتسارع معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في فبراير من 0.3% المسجلة خلال يناير.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107964371

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