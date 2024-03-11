رويترز تخصص 8 مليارات دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول إلى شركة تكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت شركة“تومسون رويترز” 8 مليارات دولار للإنفاق على عمليات الاستحواذ والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ، حيث تراهن على أن التقنية الحديثة ستحدث تحولًا وليس تقويضًا لأعمالها في توفير المعلومات للمحامين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة“ستيف هاسكر” في مقابلة مع“فايننشال تايمز” نُشرت اليوم، إن المجموعة لديها“قوة مالية هائلة” للتوسع عبر الخدمات والمعلومات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تخطط لبيع بقية حيازاتها في مجموعة بورصة لندن.

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وأضاف:“لدينا قوة (مالية) بنحو ثمانية مليارات دولار نتيجة لقدرة أعمالنا الحالية على توليد النقدية، وميزانية عمومية ذات رافعة مالية خفيفة للغاية، وبيع حصتنا في مجموعة بورصة لندن”.

وتخطط“تومسون رويترز” أيضًا لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كل عام، لخدمة العملاء في قطاعات مثل القانون والضرائب والمحاسبة.

في العام الماضي، أكملت الشركة برنامجًا مدته سنتان يهدف إلى تحويلها من“مجرد مزود محتوى” إلى شركة تكنولوجيا“تعتمد على المحتوى”، بحسب الصحيفة.

لكن“هاسكر” قال:“بعد ذلك مباشرة، جاء الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يقود تحولًا للمجموعة مرة أخرى، فالطريقة التي سيغير بها أنماط إنفاق عملائه لا تزال غير واضحة للغاية، لكنها رياح داعمة لنا”.

وفيما يتعلق بالاستحواذ، ستركز“رويترز” – التي توظف 26 ألف شخص عالميًا – بشكل أساسي على الشركات التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي.

تأتي 80% من إيرادات المجموعة تقريبًا من الولايات المتحدة، لكنها تستهدف“إعادة التوازن” على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لذلك تتطلع لتعزيز النمو في البرازيل والمكسيك وجنوب شرق آسيا واليابان.

وتمتلك عائلة“تومسون” ما يقل قليلاً عن 70% بالمجموعة، والباقي مدرج في تورونتو ونيويورك، ويعد رئيس الشركة“ديفيد تومسون” أغنى رجل في كندا بثروة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

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