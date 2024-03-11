التموين تجتمع مع شركات البنجر لتحديد سعر السكر فى الموسم الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن اجتماع مرتقب لوزير التموين على المصيلحى مع مصانع سكر البنجر لتحديد سعر السكر مع بداية موسم الإنتاج.

قال مصدر بالوزارة إن الاجتماع سيكون قبل نهاية الشهر الجارى، وسيتم تحديد السعر الجديد نظرًا لارتفاع التكاليف على المصانع الموسم الحالى مقارنة بالموسم الماضى.

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أضاف المصدر لـ”البورصة” أنه سيتم مناقشة الكميات التى ستوفرها المصانع للوزارة من الإنتاج الجديد من قبل الشركات الحكومية“الدلتا” و”النوبارية” و”الفيوم” و”الدقهلية” وفقا لاحتياجاتها.

من جانبه قال سليمان حسن العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر إن زيادة الدولار رفعت تكلفة معظم مستلزمات الإنتاج بجانب زيادة تكلفة الغاز المستخدم خلال العام الحالى مقارنة العام الماضى بنحو 300 مليون جنيه، مشيرا إلى ضرورة تغيير السعر ليغطى تكاليف الإنتاج مع مراعاة أن يكون عادلًا للمستهلك.

أوضح أن الحكومة قامت برفع سعر توريد البنجر للموسم الحالى ليصل إلى 1.9 الف جنيه للطن بجانب الحوافز والعلاوات الأخرى لتشجيع المزارعين على التوريد.

أوضح أن الشركة تعاقدات على 1.2 مليون طن بنجر من المتوقع أن تنتج 150 الف طن سكر خلال الموسم الحالى.

من جانبه قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة السكر والصناعات التكاملية إن الشركة تعاقدت خلال موسم البنجر الذى سيبدأ نهاية الشهر الحالى على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر.

وتوفر شركات البنجر السكر بسعر 24 جنيها للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها بجانب توفيرها كميات للقطاع الصناعى بسعر 30 ألف جنيه للطن.

أوضح البديوى أن موسم إنتاج سكر القصب لا يزال مستمرا وبلغ حجم التوريدات حتى الأحد الماضى 4.307 مليون طن قصب وإنتاج نحو 444 الف طن سكر ،لافتا إلى استمرار الموسم حتى شهر أبريل المقبل بجانب قيام الشركة بتكرير واردات السكر الخام الذى تتعاقد عليها الوزارة

وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالى من بينها 300 الف طن كمرحلة أولى فى ظل تفاقم أزمة السكر وارتفاع سعره ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.