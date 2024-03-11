التموين تجتمع مع شركات البنجر لتحديد سعر السكر فى الموسم الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن اجتماع مرتقب لوزير التموين على المصيلحى مع مصانع سكر البنجر لتحديد سعر السكر مع بداية موسم الإنتاج.
قال مصدر بالوزارة إن الاجتماع سيكون قبل نهاية الشهر الجارى، وسيتم تحديد السعر الجديد نظرًا لارتفاع التكاليف على المصانع الموسم الحالى مقارنة بالموسم الماضى.
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أضاف المصدر لـ”البورصة” أنه سيتم مناقشة الكميات التى ستوفرها المصانع للوزارة من الإنتاج الجديد من قبل الشركات الحكومية“الدلتا” و”النوبارية” و”الفيوم” و”الدقهلية” وفقا لاحتياجاتها.
من جانبه قال سليمان حسن العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر إن زيادة الدولار رفعت تكلفة معظم مستلزمات الإنتاج بجانب زيادة تكلفة الغاز المستخدم خلال العام الحالى مقارنة العام الماضى بنحو 300 مليون جنيه، مشيرا إلى ضرورة تغيير السعر ليغطى تكاليف الإنتاج مع مراعاة أن يكون عادلًا للمستهلك.
أوضح أن الحكومة قامت برفع سعر توريد البنجر للموسم الحالى ليصل إلى 1.9 الف جنيه للطن بجانب الحوافز والعلاوات الأخرى لتشجيع المزارعين على التوريد.
أوضح أن الشركة تعاقدات على 1.2 مليون طن بنجر من المتوقع أن تنتج 150 الف طن سكر خلال الموسم الحالى.
من جانبه قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة السكر والصناعات التكاملية إن الشركة تعاقدت خلال موسم البنجر الذى سيبدأ نهاية الشهر الحالى على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر.
وتوفر شركات البنجر السكر بسعر 24 جنيها للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها بجانب توفيرها كميات للقطاع الصناعى بسعر 30 ألف جنيه للطن.
أوضح البديوى أن موسم إنتاج سكر القصب لا يزال مستمرا وبلغ حجم التوريدات حتى الأحد الماضى 4.307 مليون طن قصب وإنتاج نحو 444 الف طن سكر ،لافتا إلى استمرار الموسم حتى شهر أبريل المقبل بجانب قيام الشركة بتكرير واردات السكر الخام الذى تتعاقد عليها الوزارة
وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالى من بينها 300 الف طن كمرحلة أولى فى ظل تفاقم أزمة السكر وارتفاع سعره ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.
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