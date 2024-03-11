مجالس تصديرية تطالب بإلغاء خصم تعجيل صرف ((المساندة التصديرية)) للمرحلة السابعة

طالب مصدرون بإلغاء رسوم تعجيل صرف المساندة التصديرية للمرحلة السابعة من“مبادرة السداد النقدى”، للاستفادة بكامل القيمة فى تمويل الخطة التوسعية للشركة وزيادة القدرة التصديرية.

قالوا إن إطلاق مجلس الوزراء المرحلة السابعة من المبادرة بتكلفة 8 مليارات جنيه يمثل طوق نجاة للقطاعات الصغيرة التى عانت لفترات طويلة من صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

موضوعات“موديز” وجود النساء فى مجالس الإدارة يحسن الجدارة الائتمانية للشركات “الأمريكية للتنمية الدولية” استثمرت 30 مليون دولار فى مصر لتمكين المرأة خلال 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين المالية و”الاستثمار القومي” والمؤسسة العلاجية

ونسبة خصم تعجيل صرف المساندة تصل إلى 15% من إجمالى الدعم المستحق، بينما تصل مدة الصرف لـ40 يوما، بحسب المصدرين.

قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن اطلاق المرحلة السابعة جاء بناءً على مطالب الشركات لوزارة المالية لكى تتمكن من صرف المتأخرات المستحقة، بالإضافة إلى المحافظة على قيمة الصادرات وتعزيزًا لدورها فى تحقيق أهدافها.

وأضافت لويس لـ“البورصة”أن مدة الصرف للشركات تستغرق 40 يومًا وتربك الخطط التصديرية للشركات التى تقوم باحتساب قيمة الدعم المقرر صرفه ضمن تكلفة الإنتاج ما يؤثر على حجم الصادرات الإجمالية.

وتوقعت أنه فى حال صرف المتأخرات المستحقة للشركات، أن تتخطى نسب صادرات قطاع الملابس الجاهزة 20%، لافته إلى أن استمرار عملية التخصيم له انطباعات سلبية لدى المصدرين ويؤدى إلى خروج بعض الشركات من عمليات التصدير.

وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 35% خلال شهر يناير 2024 لتسجل 259 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الشركات ستبدأ التقدم بطلبات للانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة ((السداد النقدى الفورى)) لسداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة حتى 9 مايو المقبل.

طالب جمال الدين بإلغاء رسوم التعجيل عن متأخرات صرف المساندة التصديرية والتى تصل نسبة الخصم إلى 15%، وذلك لتمكين الشركات من الاستفادة من المستحقات بشكل كامل.

ويطبق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، بحسب وزارة المالية.

أضاف جمال الدين لـ“البورصة” أن مصانع مواد البناء بحاجة إلى سيولة دولارية حتى تتمكن من تنشيط عمليات التشغيل والعودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحقيق نسب الصادرات المخطط لها بنهاية العام.

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن المبادرة تأتى فى توقيتها بعد طول انتظار من المصدرين واستكمالا لقرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ما سيدعم توفر السيولة الدولارية بالسوق ويوفر احتياجات المصنعين من العملة الصعبة.

ووفقا للصياد؛ فحصول المصدرين على قيمة الدعم الممنوح بالمبادرة عن مشحونات نهاية يونيو الماضى سواء فى شكل نقدى أو خصمه من الضرائب المستحقة للمالية؛ سيقلل من الأعباء على عاتق المصدرين ويفتح فرصا جديدة لفتح الاعتمادات المستندية وعودة تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.

كشف الصياد عن استهداف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية حصيلة صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى بنسبة نمو تصل لنحو 20% مقارنة بصادرات العام الماضى.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن شركات القطاع لها نصيب من صرف متأخرات أعباء الصادرات المستحقة لارتفاع صادرات المجلس بنسبة 22% عن باقى المجالس التصديرية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن صرف المستحقات يمكن الشركات من توفير المواد الخامة اللازمة لتشغيل المصانع، والقدرة على استمرار المنافسة فى الأسواق التصديرية.

لفت إلى أن المجلس يستهدف تحقيق زيادة فى الصادرات بنسبة تتراوح بين 10 و15% فى حال صرف متأخرات أعباء الصادرات كاملة خلال فترة قريبة.

وقال مصطفى العربى رئيس شركة الحمد للأخشاب، إن شركته لها متأخرات أعباء صادرات مستحقة وستنضم إلى المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء.

أكد العربى أن صرف المستحقات ستزيد صادراتها بنسبة 15% وبما يتراوح بين 1000 و1200 متر.



