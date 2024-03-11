معاون رئيس الضرائب العقارية: تكوين رأى محايد أهم قرار فى مسيرتى العملية

تقول فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أهم قرار اتخذته في حياتها الوظيفية عموماً أن تكون صاحبة رأي موضوعى لأن أكبر عدو للإنسان وللنجاح أن تكون فى مكان ولا تستطيع أن تكون صاحب رأى.

أضافت أن الأخطر أن يكون رأيك غير موضوعى.

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وأشارت إلى أن تمثيل المصلحة للمرأة مناسب وأن المصلحة تتخذ كل الإجراءات لرفع كفاءة القيادات عموماً والاهتمام بالمجالات التي تهم المرأة العاملة من خلال المبادرات والبرامج التي تطرحها وزارة المالية .

وقالت إنها لو كنت ممولا، وهى فرضية تحققت خلال فترات سابقة قبل التحاقها بالعمل الحكومى، فإن كل ما سحتاجه هو إنهاء الإجراءات بصورة فاعلة وناجزة بعيداً عن البيروقراطية، وطول وتعقيد الإجراءات.

أضافت أن ذلك هو ما شرعت به المصلحة فعلياً بالبدء في إجراءات الميكنة الشاملة في إطار الرؤية العامة للدولة نحو المكينة والتحول الرقمى.

وقالت إن هناك العديد من القيادات النسائية اللاتى أثبتن نجاحًا مثل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، فهى قيادة نسائية مميزة وناجحة بالرغم من دقة وصعوبة العمل بها وتعدد أقسامها وحساسية موضوعاتها، خاصة وأنها وإن صح التعبير تعتبر الدليل لكافة الإدارات الأخرى بالمصلحة.

وقالت إن والدتها أيضًا مصدر إلهام لها على المستوى الوظيفى والشخصى، وهى الدكتورة، سامية حسين رئيس المصلحة السابق ومستشار وزير المالية ومساعد وزير التعاون الدولى.

وتشير معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنها كانت تتمنى أن تكون استاذاً أكاديميا بكلية الحقوق أسوة بأستاذها الدكتور حمدى عبد الرحمن أحمد، الذي تعلمت منه الكثير والكثير ليست فى النواحى القانونية فحسب بل في الحياة عموماً.

والتحقت فؤاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرجت عام 2006 بتقدير عام جيد، وكان حلمها أن تستكمل دراستها في هذا المجال حباً في الدراسة القانونية، وتحقيقاً لحلم والديها.

وحصلت على دبلومة التجارة الدولية بتقدير جيد ودبلوم القانون الخاص بتقدير جيد جداً بما يعادل درجة الماجستير بالحقوق ثم أكملت مسيرتها التعليمية بالحصول علي درجة الدكتوراة فى القانون المدنى عام 2018 بمن جامعة عين شمس.

وتقول فؤاد إنها عملت بالمحاماة لمدة تسع سنوات قبل التحاقها بالوظيفة العامة ثم تم تعيينها بمصلحة الضرائب العقارية عام 2015 ضمن تعيينات حملة الماجستير والدكتوراة.

بداية عملها كانت بالإدارة العامة للصياغة والفتوي التابعة للشئون القانونية بالمصلحة، والتحقت بعد ذلك بالمكتب الفني لرئيس المصلحة والذي اكسبها خبرة أوسع في كافة المجالات المرتبطة بعمل المصلحة، كما التحقت عام 2018 للعمل بعض الوقت بالمكتب الفني بوزارة المالية، والذي أصقل خبرتها الوظيفية بشكل أعمق واكثر شمولاً، ثم تم تكليفها بمهام معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية لشئون الضريبة علي العقارات المبنية.

وتقول فؤاد إن أشد ما كانت تتمناه أن يشهد والدها نجاحها العملى، لكن عزاؤها أنه حضر تحقيق حلمهما المشترك بحصولها على أعلى درجة علمية تحت إشراف أعلام بارزة في علم القانون عامة والقانون المدني خاصة.