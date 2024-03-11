معاون رئيس الضرائب العقارية: تكوين رأى محايد أهم قرار فى مسيرتى العملية

(MENAFN
- Al-Borsa News) نماذج القيادات النسائية الناجحة كثيرة وودت أن أكون أستاذًا جامعيًا تأثرًا بأستاذى
تقول فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أهم قرار اتخذته في حياتها الوظيفية عموماً أن تكون صاحبة رأي موضوعى لأن أكبر عدو للإنسان وللنجاح أن تكون فى مكان ولا تستطيع أن تكون صاحب رأى.
أضافت أن الأخطر أن يكون رأيك غير موضوعى.
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وأشارت إلى أن تمثيل المصلحة للمرأة مناسب وأن المصلحة تتخذ كل الإجراءات لرفع كفاءة القيادات عموماً والاهتمام بالمجالات التي تهم المرأة العاملة من خلال المبادرات والبرامج التي تطرحها وزارة المالية .
وقالت إنها لو كنت ممولا، وهى فرضية تحققت خلال فترات سابقة قبل التحاقها بالعمل الحكومى، فإن كل ما سحتاجه هو إنهاء الإجراءات بصورة فاعلة وناجزة بعيداً عن البيروقراطية، وطول وتعقيد الإجراءات.
أضافت أن ذلك هو ما شرعت به المصلحة فعلياً بالبدء في إجراءات الميكنة الشاملة في إطار الرؤية العامة للدولة نحو المكينة والتحول الرقمى.
وقالت إن هناك العديد من القيادات النسائية اللاتى أثبتن نجاحًا مثل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، فهى قيادة نسائية مميزة وناجحة بالرغم من دقة وصعوبة العمل بها وتعدد أقسامها وحساسية موضوعاتها، خاصة وأنها وإن صح التعبير تعتبر الدليل لكافة الإدارات الأخرى بالمصلحة.
وقالت إن والدتها أيضًا مصدر إلهام لها على المستوى الوظيفى والشخصى، وهى الدكتورة، سامية حسين رئيس المصلحة السابق ومستشار وزير المالية ومساعد وزير التعاون الدولى.
وتشير معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنها كانت تتمنى أن تكون استاذاً أكاديميا بكلية الحقوق أسوة بأستاذها الدكتور حمدى عبد الرحمن أحمد، الذي تعلمت منه الكثير والكثير ليست فى النواحى القانونية فحسب بل في الحياة عموماً.
والتحقت فؤاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرجت عام 2006 بتقدير عام جيد، وكان حلمها أن تستكمل دراستها في هذا المجال حباً في الدراسة القانونية، وتحقيقاً لحلم والديها.
وحصلت على دبلومة التجارة الدولية بتقدير جيد ودبلوم القانون الخاص بتقدير جيد جداً بما يعادل درجة الماجستير بالحقوق ثم أكملت مسيرتها التعليمية بالحصول علي درجة الدكتوراة فى القانون المدنى عام 2018 بمن جامعة عين شمس.
وتقول فؤاد إنها عملت بالمحاماة لمدة تسع سنوات قبل التحاقها بالوظيفة العامة ثم تم تعيينها بمصلحة الضرائب العقارية عام 2015 ضمن تعيينات حملة الماجستير والدكتوراة.
بداية عملها كانت بالإدارة العامة للصياغة والفتوي التابعة للشئون القانونية بالمصلحة، والتحقت بعد ذلك بالمكتب الفني لرئيس المصلحة والذي اكسبها خبرة أوسع في كافة المجالات المرتبطة بعمل المصلحة، كما التحقت عام 2018 للعمل بعض الوقت بالمكتب الفني بوزارة المالية، والذي أصقل خبرتها الوظيفية بشكل أعمق واكثر شمولاً، ثم تم تكليفها بمهام معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية لشئون الضريبة علي العقارات المبنية.
وتقول فؤاد إن أشد ما كانت تتمناه أن يشهد والدها نجاحها العملى، لكن عزاؤها أنه حضر تحقيق حلمهما المشترك بحصولها على أعلى درجة علمية تحت إشراف أعلام بارزة في علم القانون عامة والقانون المدني خاصة.
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