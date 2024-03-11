بايدن يقترح موازنة بقيمة 7.3 تريليون دولار للعام المالي 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف الرئيس الأمريكي“جو بايدن” رؤيته الاقتصادية لولاية ثانية محتملة مدتها أربع سنوات الإثنين، تضمنت موازنة مقترحة للعام المالي 2025 بقيمة 7.3 تريليون دولار، ممولة من خلال فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات.
وتتضمن موازنة العام المالي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، رفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من 21%، ودفع أولئك الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار ما لا يقل عن 25% من دخلهم كضرائب.
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وقال“بايدن” في رسالة إلى المشرعين:“بينما شهدت إدارتي تقدمًا كبيرًا منذ اليوم الأول، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، الموازنة الجديدة ستساعد في جعل الوعود حقيقة”، بحسب“بلومبرج”.
وسيحصل بعض أصحاب المنازل على إعفاءات ضريبية شهرية لتعويض معدلات الرهن العقاري المرتفعة، وسيحصل الآباء على إعانات لرعاية الأطفال، واقترح“بايدن” توسيعًا هائلاً لقدرة الحكومة على التفاوض بشأن أسعار الأدوية.
وبموجب المقترح، سينخفض العجز إلى 1.78 تريليون دولار العام المقبل من 1.86 تريليون دولار المتوقعة حاليًا لعام 2024، كما يتقلص العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي للاقتصاد من 6.6% إلى 3.9% في عام 2034.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107964366
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