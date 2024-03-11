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بايدن يقترح موازنة بقيمة 7.3 تريليون دولار للعام المالي 2025

3/11/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف الرئيس الأمريكي“جو بايدن” رؤيته الاقتصادية لولاية ثانية محتملة مدتها أربع سنوات الإثنين، تضمنت موازنة مقترحة للعام المالي 2025 بقيمة 7.3 تريليون دولار، ممولة من خلال فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات.

وتتضمن موازنة العام المالي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، رفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من 21%، ودفع أولئك الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار ما لا يقل عن 25% من دخلهم كضرائب.

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وقال“بايدن” في رسالة إلى المشرعين:“بينما شهدت إدارتي تقدمًا كبيرًا منذ اليوم الأول، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، الموازنة الجديدة ستساعد في جعل الوعود حقيقة”، بحسب“بلومبرج”.

وسيحصل بعض أصحاب المنازل على إعفاءات ضريبية شهرية لتعويض معدلات الرهن العقاري المرتفعة، وسيحصل الآباء على إعانات لرعاية الأطفال، واقترح“بايدن” توسيعًا هائلاً لقدرة الحكومة على التفاوض بشأن أسعار الأدوية.

وبموجب المقترح، سينخفض العجز إلى 1.78 تريليون دولار العام المقبل من 1.86 تريليون دولار المتوقعة حاليًا لعام 2024، كما يتقلص العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي للاقتصاد من 6.6% إلى 3.9% في عام 2034.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107964366

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