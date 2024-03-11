منى ناصر مساعد وزير المالية: كل يوم يأتى بهدف جديد

من بين الكوادر النسائية التى استفادت من توجه تمكين المرأة، منى ناصر، مساعد وزير المالية ، والتى إلى جانب مهامها تُشرف على مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.

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وتستهدف الدولة من مشروع النافذة الواحدة أن يُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتطوير جميع الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التى تنظم حركة التجارة الدولية لمصر والارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية، بما يُساعد فى تحسين ترتيب مصر بمؤشرات المؤسسات الدولية التى تقيس تنافسية الدول من حيث بيئة الاستثمار والتجارة عبر الحدود.

وقالت ناصر فى حوار لـ”البورصة”، إن أبرز تحدٍ يواجهها فى عملها هو متابعة كل مهمة للتأكد من أدائها بشكل سليم.

ولفتت إلى أن المسمى الوظيفى لا يأخذ قدرًا كبيرًا من اهتماماتها، مشيرةً إلى أن الوظيفة التى تُكلَف بها تعطى لها كامل اهتمامها وتواجه تحدياتها.

وقالت ناصر، إن لديها كل يوم هدفا جديدا، ووصولها إلى أحد الأهداف يولد هدفا وراءه، وعن أمنياتها فى الحياة تمنت أن يكون لديها مزرعة متكاملة.

وبسؤالها عن المسار المهنى الآخر التى كانت سترغب أن تسلكه قالت إنها لو لم تكن مساعد وزير المالية أجابت بأنها كانت سترغب فى أن تصبح طبيبة نفسية.

ولفتت إلى أن أى سيدة لديها حِمل أسرة أنجح منها، بسبب توافر الضروريات لديها من شغل وسكن وطعام.

وفى نصيحتها للمرأة فى يومها قالت ناصر: ألا تسمح لأحد بأن يؤخرها وألا تلتفت إلى العوامل السلبية وأن تضع هدفا وتسعى له بكل قوتها، وتتأكد بأن الله لا يضيع أجر المجتهدين.

وأبدت تقديرها للسيدات اللواتى يعملن بجانب دورهن فى الأسرة، مؤكدة أنهن نموذج للنجاح فى مهمتين ثقيلتين.

وأشارت إلى أنه من بين القرارات الحاسمة التى اتخذتها لتطوير مصلحة الجمارك السعى نحو توحيد الإجراءات، والتنسيق بين الجهات الفنية المختلفة المسئولة عن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى التوصية بتصعيد الأخطاء، والتحفيز على حسن الأداء والأمانة لدى العاملين بالمصلحة.

وقالت إنها لا تؤمن بالاعتماد على النوع كمتطلب للحصول على الوظيفة، وأن من يتقن عمله ويؤمن به يمكنه الفوز بالوظيفة أيا كان النوع ذكر أو أنثى.

ولفتت إلى أن“الجمارك” بها سيدات ناجحات، وأن معيار الأداء هو الفيصل للمناصب القيادية بالمصلحة، وليس كون الموظف رجلا أو امرأة.

وقالت إنها لو كانت مستوردًا أو مخلصًا جمركيًا كانت ستطالب بالمزيد من التبسيط فى الإجراءات، وتسريع زمن الإفراج، إضافة إلى استخدام اكفأ نظام مخاطر.

وأشارت إلى سنغافورة كدولة رائدة فى منظومة الجمارك، وأنها وصلت للريادة نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية والقيادة عن طريق جهة مركزية.

وتعد منى ناصر، من كوادر وزارة المالية حيث شغلت عدة مناصب أبرزها، بجانب مشروع النافذة الواحدة، منصب المدير التنفيذى لصندوق أرباب العهد، وعملت مراقبًا ماليًا فى عدد من الجهات العامة مثل حى غرب القاهرة وهيئة التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية وجامعة عين شمس، وهى خريجة كلية التجارة عام 1992 وحصلت على ليسانس الحقوق عام 2005، وماجستير فى الاقتصاد من تجارة عين شمس عام 2001، ونالت درجة الدكتوراه من ذات الكلية عام 2009 عن رسالتها التى جاءت بعنوان: ((مشكلات تمويل التأمين الصحى وإمكانية مواجهتها دراسة مقارنة مع المملكة المتحدة)).