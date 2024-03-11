عيد: التواصل المباشر مع المواطنين السبب وراء تدشين وحدة المشاركة والشفافية بـالمالية

MENAFN - Al-Borsa News) دائمًا ما كانت تطمح سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ، لتغيير حياة الناس اليومية نحو الأفضل، لذلك من واقع حياتها العملية، والاشتباك المباشر مع المواطنين وسعيها على تعزيز مفهوم الشفافية، وإشراك المواطنين، كان له نتيجة مهمة بأنه تم تدشين وحدة خاصة بالمشاركة المجتمعية.

و”عيد” حاصلة على بكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية، واجتازت دبلوم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة بجامعة“إيراسموس”.

موضوعاتهل أسهمت الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع مساهمة النساء بقوة العمل؟ الشرقاوى:“المالية” مُنفتحة على إصدار سندات لتمكين المرأة العام المالى المقبل منى ناصر مساعد وزير المالية: كل يوم يأتى بهدف جديد

وتقول عيد لـ”البورصة” إنها عملت فى بداية حياتها باحثة ومحللة اقتصادية بوحدة الاقتصاد الكلى والسياسات المصرفية، مروراً بمنصب“اقتصادى” بوزارة المالية، واقتصادى أول ونائب رئيس وحدة السياسة المالية الكلية، مضيفةً بأن كل منصب كان له تحدياته الخاصة.

أوضحت أنها أدركت الفجوة بين الإمكانيات الحكومية وبين الواقع العملى فى محدودية موارد الميزانيات، ومن هنا جاءت فكرة الموازنة التشاركية لسد تلك الفجوة.

وقالت إن قرارها بالخروج للواقع العملى حيث التعامل مباشرةً مع المواطنين وتحسين الشفافية ومستوى الوعى وإشراكهم ليكونوا جزءًا من الحل بدلًا من أن يكون جزءا من المشكلة، هو السبب الأساسى فى تدشين الوحدة التى ترأسها حاليًا.

وقالت، إنها عملت على عدة محاور فى سبيل تدشين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة، وكان للوحدة أثر إيجابى حيث تم صدور قانون المالية الموحد لسنة 2022 حيث أقر بوجوب مشاركة المواطنين وتعزيز الشفافية خلال إعداد الموازنة، وتم تعميم المشاركة مع قرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضى بتعميم المشاركة فى باقى المحافظات، إضافة إلى أن هناك توجيهات رئاسية بإدراج مخرجات الوحدة فى مناهج التعليم الأساسى والتعليم الجامعى.

وعن أهداف وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قالت عيد، إنها تتمثل فى الاستمرار فى رفع مؤشرات العالمية لمصر، والمشاركة المجتمعية خلال وضع الموازنة، وايجاد قنوات للتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى إيجاد شراكات مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية مما لا يضيف أعباء للوحدة على الموازنة العامة.

وأوضحت أن تمثيل المرأة فى الوزارة جيد، لكن بالوحدة لديها تمثيل عال للإناث، حيث إن الوحدة لديها يعمل بها رجل واحد وثلاث سيدات، مما يدل على الشغف وتحمل المسئولية لدى السيدات.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من السيدات لديهن القدرة على القيادة، وإيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل الهيكلية التى نواجهها، بالإضافة إلى توافر حس عال لديهن بالعدالة الاجتماعية، وإمكانية لإدارة النقود بحكمة شديدة.

ولفتت إلى أن تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يفيد بأن السيدات اللواتى يتقلدن المناصب القيادية العليا، يعزز نمو الناتج المحلى الإجمالى 32%، بالإضافة إلى أن لديهن حس عال بمعاناة الغير، والتعامل معها بشكل عملى، وفى نفس الوقت القيام بالعديد من المهام فى آن واحد، بالإضافة إلى تنظيم الوقت، وبناء على ذلك ينمو دورهم فى كل المجالات، وليس فقط رسم السياسات المالية.

وعبرت عيد عن أهدافها، حيث تتمثل فى إيجاد حلول جديدة لكسر أنماط الفقر متعدد الأبعاد مثل الفقر فى التفكير، عن طريق تدريب الشباب لخلق كوادر شابة قادرة على إيجاد حلول مبتكرة، حيث تم عمل فعاليات فى الفيوم ومن المقرر استكمالها فى محافظات الإسكندرية وأسيوط وبنى سويف والسويس، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط المحلى بربط التنمية الاقتصادية والمحليات بالموازنة.

وأكدت، اهتمامها بقضايا المرأة خاصة العنف ضد المرأة، وتخطط لإيجاد مراكز لإيواء السيدات المضطهدات، وتدريبهن وإيجاد فرص عمل مناسبة لهن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتمويل متناهى الصغر.