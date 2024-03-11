الشرقاوى: المالية مُنفتحة على إصدار سندات لتمكين المرأة العام المالى المقبل

كشفت شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، أن وزارة المالية مُنفتحة على إصدار سندات تستهف تمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة فى العام المالى المقبل.

وأشارت إلى أنه تم إصدار إطار التمويل المستدام من وزارة المالية فى نوفمبر 2022، والذى ينظم الحصول على تمويل مستدام بما في ذلك تمويل يستهدف تمكين المرأة وتنمية قدراتها.

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وقالت إنه مع تحسن العوائد على سندات مصر الدولية، وارتفاع النظرة المستقبلية لمصر إلى نظرة إيجابية من مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز، فإن ذلك يمهد لدراسة إمكانية الرجوع لأسواق المال في العام المالي القادم، بأدوات تمويل جديدة.

وقالت إنها كمساعدة لوزير المالية تُعرض عليها موضوعات شتى ومتنوعة، وطبعاً الجانب الاقتصادى لابد أن يُؤخذ في الاعتبار فى التوصيات لوضع السياسات واتخاذ القرار.

أوضحت أنها كذلك تتابع قطاع التمويل فيما يخص العديد من المبادرات التى تحفز القطاعات المختلفة، إضافةً إلى التعاون مع باقى الزملاء فيما يخص عمليات التمويل والقروض، والضمانات السيادية التى تساعد الشركات والهيئات فى تمويل احتياجاتهم.

وأشارت الشرقاوى إلى أنه مع قانون المالية العامة الجديد، سوف يتم عرض نتائج الهيئات الاقتصادية كجزء من بيانات الحكومة العامة، ما يتطلب خطوات تمهيدية عديدة وجهد كبير للإعداد لذلك.

وأضافت بأن ملف الطروحات هو أحد الملفات التى تشرف عليها، وأنها ساهمت فى طرح نسب إضافية من شركات مملوكة للدولة، مثل شركة الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات، وشركة إى فاينانس.

والشرقاوى التى أصبحت مساعدًا لوزير المالية، درست فى المدرسة الألمانية للراهبات ثم حصلت على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية، وبعد التحاقها بالبنك التجاري الدولي سافرت في بعثة للمملكة المتحدة لمدة عام للحصول على ماجستير في التمويل والاستثمار.

وتقول الشرقاوى إنها في مرحلة البكالوريوس اختارت دراسة الاقتصاد، لأن وقتها تخصصات الهندسة كانت محدودة فى الجامعة الأمريكية، وكان مجال دراسة الاقتصاد من المجالات المحترمة، يعني كان الاختيار في ضوء المتاح، أما دراسة التمويل والاستثمار فهى شغفها الأول بعد أن عملت في مجال البنوك والائتمان والاستثمار.

وحول عملها فى القطاع الحكومى، قالت إنها مرحلة هامة أضافت لها عمقا فى التعامل مع أمور شديدة الحساسية وعميقة الأثر، يعنى مثلاً اتخاذ قرار المبادرات بكل أبعادها، وما هى القطاعات ذات الأولوية للدفع بها، وأيضاً أهمية دعم الصادرات المصرية، وتحديد أسلوب الدعم، وأهمية أن يتم ربط الحوافز المتاحة بالنتائج المحققة.

وتابعت أن العمل فى وزارة المالية تأثيره يمتد إلى قطاعات أوسع غير العمل فى البنوك، حيث إن التركيز فيها على جزئية معينة، مهمة طبعاً فى نطاقها، ولكن المدى أوسع وأشمل بكثير فى وزارة المالية.

وفى سؤالها عن إمكانية أن نرى إمرأة ترسم السياسات النقدية كمحافظ للبنك المركزى، قالت إن السيدات بالفعل يتقلدن مناصب قيادية عديدة فى المجال المصرفى، والبنك المركزى.

وذكرته أنه بعيدًا عن النوع فإن أصحاب الأدوار القيادية يجب أن يتمتعوا بحسن التصرف فى الظروف شديدة التعقيد، وفترات التحديات، وأن يتحلى من يتقلد هذه بالقدرة على حل المشاكل وتحفيز العاملين تحت رئاسته وتوحيد جهودهم.

وحول غياب المرأة النسبى عن ترأس البنوك التجارية ترى الشرقاوى أن مسئوليات وأعباء المنزل والأبناء يمكن أن تكون أحد الأسباب، وفى أوقات كثيرة تكون التربية هى التى توجه السيدات لاعتبار أن دورهم فى الحياة العملية ثانوى، ومكمل للرجل، وعندما تتوفر الظروف المواتية والدعم لأى سيدة فإنها قادرة على القيادة والإنجاز مثلها مثل الرجل تماما.

وذكرت الشرقاوى أنها ساعدت فى المبادرات التى تمت إتاحتها للقطاعات الإنتاجية، وتتحملها وزارة المالية، كما عملت على العديد من الاتفاقيات بهدف تسوية التشابكات بين جهات الدولة، وكذلك ملف الطرح فى البورصة، واتخاذ التوقيت الأنسب والنسبة المثلى للطرح، بالإضافة إلى ًإبرام أول قرض إسلامى/تقليدى خلال جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنه أثناء تلك الفترة كانت أسواق المال غير مواتية للحصول على تمويل، وأنهم عملوا على تخفيض تكلفة التمويل بالحصول على قرض مستدام مضمون من أحد المؤسسات العربية.

وقالت إنه بصفة عامة، يتم إتخاذ القرار فى الوزارة بعد التشاور فى كل الموضوعات بين الوزير، والنواب والمساعدين ورؤساء القطاعات كل فيما يخصه.

وقالت إن وزير المالية يدعم السيدات المجتهدات، ويعطيهم فرصة ومسؤوليات أكبر، كما يتم تقدير السيدات، ومنذ عدة أيام كان هناك تكريم للسيدات الأكثر تأثيرا في وزارة المالية، وكان بمثابة احتفال وتقدير للزميلات اللواتى يجاهدن للوفاء بمسؤولياتهن فى العمل والمنزل.

وأبدت الشرقاوى رضاها وتطلعها لتحقيق المزيد من خلال عملها فى وزارة المالية والمساهمة ولو بجزء بسيط فى تحسين بيئة العمل والنتائج المحققة من الزملاء.

وقالت إنها لو لم تكن مساعدا لوزير المالية، كانت ستتجه إلى مجالى التعليم أو الزراعة، حيث تؤمن بأن المجالين من أهم المجالات فى مصر ويتميزان بالعطاء والاستدامة فى الأثر.

وذكرت أن المرأة مثل الرجل بالضبط فيما يخص التحليل المالى والاقتصادى، حيث إنها أحد العلوم التى لها أسس متعارف عليها.

أوضحت أن الاختلاف قد لا يكون بين المرأة والرجل، ولكن بعض الناس تحب التفاصيل الدقيقة، والبعض الآخر يرى الأمور بطريقة عامة وشاملة، وكل أسلوب يكمل الآخر، ومطلوب فى أوقات معينة.

وتضع الشرقاوى المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركيل كمثل أعلى فى ظل عملها فى المجال السياسى بكل تحدياتها وتعقيداتها ونجاحها فى الحفاظ على منصبها لفترة طويلة رغم أنها كانت أول مستشار سيدة لألمانيا كما أن أصولها من ألمانيا الشرقية.

وترى الشرقاوى أن“ميركل” تميزت بالقوة وكانت القائد الفعلى للاتحاد الأوروبي خاصة خلال الأزمة المالية فى عام 2008 و2009، وأيضا أزمة اللاجئين فى 2015، ومن ناحية أخرى فقد كانت تتميز بالتواضع وكانت شديدة العملية، نتيحة لذلك حصلت على العديد من الجوائز نظراً لموقفها الإنسانى فى 2015 وقبولها لأكثر من 1.2 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها.

وتابعت أنه يوجد العديد من المثل العليا فى الرجال بالنسبة لها، منهم الراحل الاقتصادى الكبير جلال أمين والمصرفى والقيادى عادل اللبان رئيس مجموعة البنك الأهلي المتحد البحرينية.

وفى ختام حديثها قالت الشرقاوى، إن المرأة هى الداعم للأسرة كلها سواء زوجها أو أولادها، ولذلك هى محورية فى دعم الاقتصاد، سواء كان دورها القيادى واضح من خلال مركزها فى الحياة العملية أم لا.