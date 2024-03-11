هل أسهمت الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع مساهمة النساء بقوة العمل؟

MENAFN - Al-Borsa News) عادة ما تؤدى الأزمات الاقتصادية لتضرر الفئات الأقل هشاشة سواء النساء أو الأكثر فقرًا، وهو ما كان واضحًا فى بيانات سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

لكن خلال العام الماضى ارتفعت نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، والتى تمثل النساء فى قوة العمل إلى النساء فى السن العمل إلى 16.7% فى سبتمبر الماضى مقارنة مع 14.3% فى سبتمبر 2022.

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لكن رغم الارتفاع يظل هناك فارق كبير بين الذكور والإناث إذ تصل نسبة المشاركة الاقتصادية بينهم 71.2%.

وأرجع هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المرونة التى تعاملت بها قوة العمل من النساء مع سوق العمل إلى مجموعة من العوامل بينها تعزيز الشمول المالى بين النساء والقنوات الرقمية عقب جائحة كورونا، وتركيز المؤسسات المالية المحلية والدولية على تمويل المشروعات التى تقودها إناث.

وكشف البنك المركزى أن معدل الشمول المالى بين الإناث قد ارتفعت إلى 62.7% فى نهاية العام الماضى.

وأشار جنينة إلى أن رغبة الشركات فى تحقيق مبادئ الاستدامة أيضًا له دور، وكذلك توجه الدولة خصوصًا مع زيادة الارتباط بالنظام المالى الدولى.

لكنه ذكر أن هناك متضررين بالتأكيد فى الفئات الأكثر ضعفًا والأقل مهارة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع حظوظ السيدات فى شغل الوظائف سواء فى المناصب القيادية أو الوظائف الاعتيادية.

على خلاف التحسن فى قوة العمل الصادر فى البيانات الرسمية تشير بيانات مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى إلى أن مصر تراجعت 5 مراكز إذ احتلت المرتبة 134 عالمياً عام 2023 بتراجع 5 مراكز مقارنة بعام 2022

وبصفة عامة يضيق الفارق بين المساهمة الاقتصادية بين الذكور والإناث بين حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية إذ تسجل بين الإثنين 43.7% وبين الذكور 83.2%، فيما تكون أعلى فجوة بين الأميين إذ تصل نسبة المشاركة فيها 11.8% بين الإناث و72.8% بين الذكور.

وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن عدم تأثر النساء قد يكون له أكثر من مبرر بينها عودة نشاط المدارس بقوته خاصة فى المدارس الخاصة وهو مجال يعمل به الكثير من النساء، وأيضًا من الممكن إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية للضرائب، والتى أدت لتحول جزء كبير من تلك الأنشطة فى النطاق الرسمى.

أوضحت أنه ليس بالضرورة النساء هن من يقومن بتلك الأعمال وقد يديرونها لصالح أسرهم.

ويستقطب التعليم الحصة الأكبر من المشتغلات فى مصر بنحو 23.1% ويليه الزراعة نحو 19% والصحة بنحو 14.8%.

أضافت أن إشتراطات المؤسسات الدولية وتوجيه بعض من القروض للسيدات قد يكون له دور أيضًا، بجانب التركيز على المنح التدريبية والتعليمية الموجهة للنساء.

وأشارت إلى أنه كى نستطيع أن نقول أنه لا ضرر حدث يجب الوقوف على حقيقة أجور السيدات.

وتمثل النساء فى قوة العمل اللاتى يعملن فى مشاريع داخل الأسر بدون أجر نحو 16.3% من جملة المشتغلات و54.7% منهم يعملن بأجر نقدى، و10.9% يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد.