نسبة مشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار عند أعلى مستوياتها في 4 سنوات

كشفت شبكة (دي.إي.إس دوت إن) المملوكة لوالت ديزني، الاثنين، أن حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد، اجتذب نحو 19.5 مليون مشاهد على قناة (إيه.بي.سي)، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

وزاد عدد المشاهدين قليلاً عن العام الماضي عندما شاهد 18.8 مليون شخص أعلى جوائز صناعة السينما.

وفاز فيلم "أوبنهايمر"، وهو فيلم يتناول السباق لبناء أول قنبلة ذرية، بسبع جوائز أمس الأحد من بينها أفضل فيلم وممثل.