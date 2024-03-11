نسبة مشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار عند أعلى مستوياتها في 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت شبكة (دي.إي.إس دوت إن) المملوكة لوالت ديزني، الاثنين، أن حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد، اجتذب نحو 19.5 مليون مشاهد على قناة (إيه.بي.سي)، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
وزاد عدد المشاهدين قليلاً عن العام الماضي عندما شاهد 18.8 مليون شخص أعلى جوائز صناعة السينما.
وفاز فيلم "أوبنهايمر"، وهو فيلم يتناول السباق لبناء أول قنبلة ذرية، بسبع جوائز أمس الأحد من بينها أفضل فيلم وممثل.
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