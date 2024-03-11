مضيفة طيران تكشف أقذر الأماكن على متن الطائرة

عندما تفكر في عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم

كل يوم، فليس من المستغرب أن تكون الطائرات أرضًا خصبة للبكتيريا.

وكشفت مضيفة طيران بعض أقذر المواقع على متن الطائرة - حتى تتمكن من التسلح بمضادات البكالوريا قبل رحلتك القادمة ، مسلطة الضوء على بعض النقاط الأكثر قتامة على متن الطائرة. وفقا لصحيفة مترو.

الطاولات

ربما ليس من المستغرب أن تحتل طاولات الصينية المرتبة الأولى، نظرًا لأنها تستخدم لتناول الطعام والترفيه والقراءة وإراحة الأشياء والمزيد.

ونظرًا لاستخدامها متعدد الوظائف وحقيقة أن أطقم التنظيف غالبًا ما يكون لديهم وقت محدود بين الرحلات الجوية، فقد لا تتلقى طاولات الدرج تنظيفًا شاملاً، مما يؤدي إلى تراكم كبير للبكتيريا والفيروسات.



وأضافت أن هذا يجعلها موقعًا رئيسيًا لنقل الأمراض.

مراحيض الطائرة



التالي هو مراحيض الطائرة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مساحتها الصغيرة وعدد المستخدمين الكبير.

وكشفت : "يلمس كل مستخدم تقريبًا زر التدفق وقفل الباب ومقابض الصنبور، غالبًا دون غسل اليدين بشكل صحيح، مما يجعل هذه الأسطح أرضًا خصبة لمسببات الأمراض".

جيوب المقاعد

تظهر جيوب المقاعد أيضًا في القائمة حيث يتم استخدامها لحمل الكتب والإلكترونيات وزجاجات المياه ومستلزمات السفر لعدة ركاب يوميًا، ولكنها تميل أيضًا إلى استخدامها للقمامة وأغلفة الطعام والمناديل الورقية

مما يجعلها بيئة مواتية لنمو البكتيريا.



ظلال النوافذ

تُعد ظلال النوافذ سببًا رئيسيًا آخر - وهي منطقة لا يتم تنظيفها بالضرورة كثيرًا مثل غيرها.

أحزمة الأمان

ويمكن أن تكون أحزمة الأمان مكانًا آخر يجب تنظيفه بمجرد الجلوس، وأيضاً الخزائن العلوية ومقابضها.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون تجنب هذه المناطق التي تعاني من مشاكل، يقترح الخبراء تعقيم اليدين بشكل متكرر، بالإضافة إلى استخدام مناديل مطهرة في المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر.

علاوة على ذلك، قد يكون من المفيد إحضار البطانيات أو الوسائد الخاصة بك معك أثناء الرحلة، وتجنب لمس وجهك على متن الطائرة، لمنع انتشار الجراثيم.