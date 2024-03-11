ترامب يطلب إرجاء محاكمته في قضية تزوير سجلّات محاسبية

طلب دونالد ترامب، الإثنين، من محكمة في نيويورك إرجاء محاكمته شهراً على الأقل، اعتباراً من 25 مارس، في القضية الجنائية المتمثّلة بتزوير سجلات محاسبية لإخفاء مبالغ مالية دفعها لممثلة للتستر عن فضيحة تطاله.

ويدفع محامو ترامب في التماسهم بحجة الحصانة الجنائية للرئيس السابق التي ستناقشها المحكمة الفدرالية العليا اعتبارا من 24 أبريل.

وجاء في وثيقة للمحكمة تحمل تاريخ السابع من مارس ونشرتها الإثنين المحكمة العليا لدائرة مانهاتن في ولاية نيويورك (محكمة ابتدائية)، "يتعين على هذه المحكمة إرجاء المحاكمة بانتظار نظر المحكمة العليا في نطاق مبدأ الحصانة الرئاسية".

في السادس من مارس حدّدت أرفع محكمة في الولايات المتحدة الخامس والعشرين من أبريل موعداً لبدء نظر قضاتها التسع في الحصانة الجنائية التي يدفع ترامب بأنه يتمتّع بها بصفته رئيساً سابقاً (2017-2021)، بعدما تم اللجوء إليها في هذه القضية الشديدة الحساسية قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

ترامب البالغ 77 عاماً ملاحق في أربع قضايا جنائية، وهو يسعى من خلال التماسات عدّة إلى إرجاء محاكمته إلى أبعد أجل ممكن وفي كل الأحوال إلى ما بعد موعد الاستحقاق الرئاسي في الخامس من نوفمبر.

وفي سابقة لرئيس أمريكي سابق، يمثل ترامب في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في القضية الجنائية المتمثلة بتسديد مبالغ مالية للمثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن فضيحة تطاله.

ووجّه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ لترامب 34 تهمة احتيال محاسبي تصل عقوبتها القصوى في حال إدانته إلى الحبس أربع سنوات.

لكن يمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة بديلة وان تجنّبه دخول السجن.

وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترامب، الآتي الى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دُفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترامب في 2006 بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا.

وفي أواخر الحملة الانتخابية رتّب محامي ترامب، مايكل كوهين لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.

وتمكّن ترامب من إرجاء محاكمته في قضية جنائية كان يفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس بتهمة "التآمر ضد الدولة الأمريكية" بمحاولاته غير المشروعة، خصوصاً في السادس من يناير 2021 لقلب نتائج انتخابات نوفمبر 2020 التي فاز فيها جو بايدن.

والقضية معلّقة بانتظار بت المحكمة العليا بمسألة تمتّعه بحصانة جنائية.

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