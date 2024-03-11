بايدن: لم نحدد موعداً بعد لاجتماع مع نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه لم يحدد موعداً لاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف بايدن أنه لا يعتزم "في هذه اللحظة" إلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.



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