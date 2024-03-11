وزير الدفاع الألماني: ضابط كبير انضم إلى المكالمة المسربة على خط غير آمن

واجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضباطاً بارزين اعترضت روسيا محادثتهم بعد اجتماع دفاعي خاص يوم الاثنين، وكشف أيضاً أن قائد القوات الجوية انضم أيضاً إلى المكالمة الهاتفية على خط غير آمن.

ونشرت إحدى وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق من هذا الشهر مناقشة لكبار ضباط القوات الجوية يناقشون إمكانيات نشر صواريخ كروز الألمانية من طراز توروس في أوكرانيا.

واعترضت أجهزة الاستخبارات الروسية المكالمة التي انضم إليها واحد على الأقل من الضباط باستخدام اتصال غير مشفر.

وقال بيستوريوس، الاثنين، إن مفتش سلاح الجو إنجو جيرهارتس كان الثاني من بين المسؤولين الأربعة الذين تم الاتصال بهم للانضمام إلى المناقشة باستخدام خط غير آمن.

وأوضح أن مناقشة أي عواقب لهذا الأمر سابقة لأوانها حيث تجري المزيد من التحقيقات.

لكنه أضاف: "لست مستعداً، وأريد أن أوضح ذلك مرة أخرى، لالتقاط طعم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هنا وإقالة أفضل ضباطي، سواء ارتكبوا خطأ أم لا".

وقال بيستوريوس بعد اجتماع لجنة الدفاع: "سيكون هذا بالضبط ما يتوقعه فلاديمير بوتين منا".

وخلال المكالمة، ناقش الضباط سيناريوهات نشر صاروخ كروز الألماني إذا تم تسليم توروس إلى أوكرانيا.

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مراراً توريد صواريخ توروس إلى أوكرانيا، على الرغم من الطلبات المتعددة من كييف، بحجة أنه يخشى أن تنجر ألمانيا بشكل أعمق إلى الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022.



وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون الألمان بشدة مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز، مع عدم اتفاق جميع أعضاء الائتلاف الثلاثي الحاكم على هذه المسألة.

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