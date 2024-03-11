مقتل 11 في ضربة أمريكية بريطانية لأهداف تابعة للحوثيين

قال متحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 في ضربات جوية منسوبة للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت مدناً ساحلية وبلدات في غرب اليمن، الاثنين.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التي تديرها حركة الحوثي اليمنية، أمس، أن التحالف الذي يدافع عن السفن في البحر الأحمر شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن.

وتأتي هذه الضربات في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة منذ أن بدأت الحركة مهاجمة السفن التجارية في نوفمبر الماضي، كما أنها تتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

وعلى الرغم من عمليات التحالف الأمريكي البريطاني وقوات بحرية أخرى، رداً على هجمات الحوثيين، فقد صعدت الحركة حملتها على السفن التجارية في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.

ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في غزة في حرب إسرائيل مع حركة

(حماس).

وقتل الحوثيون ثلاثة من أفراد طاقم السفينة ترو كونفيدنس التي ترفع علم بربادوس وتديرها شركة يونانية يوم الأربعاء في هجوم قبالة ميناء عدن.

جاء ذلك بعد أيام من غرق سفينة الشحن روبيمار التي ابتلعتها المياه بعد نحو أسبوعين من إصابتها في هجوم صاروخي للحوثيين في ​​18 فبراير الماضي.

وتبحر سفن كثيرة الآن عبر طريق رأس الرجاء الصالح في رحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا لتجنب المسار الخطير عبر خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز