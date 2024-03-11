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مادورو ينال ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثالثة

3/11/2024 8:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشّح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 يوليو، وفق ما أعلن الإثنين مسؤول رفيع في الحزب الحاكم.

وخلص تصويت للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا لاختيار مادورو مرشحه الرئاسي، وفق ديوسدادو كابيلو الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

مادورو البالغ 61 عاماً لم يصدر عنه أي إعلان، لكنّه يتوقّع على نطاق واسع أن يسعى للفوز بولاية ثالثة في استحقاق أقصيت منه منافسته الرئيسية.

ولم تعترف عشرات الدول بينها الولايات المتحدة بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية في العام 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسعة مزوّرة، وقد فرضت عليه سلسلة عقوبات.

في الأسبوع الماضي أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يوليو.

وجاء ذلك عقب توصّل الحكومة والمعارضة في أكتوبر في محادثات في باربادوس لاتفاق نصّ على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

إثر الاتفاق خففت الولايات المتحدة بعضاً من عقوباتها المفروضة على الدولة الغنية بالنفط والواقعة في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون الأمريكية باستئناف استخراج محدود للنفط الخام إضافة إلى تبادل سجناء بين الطرفين.

ونص اتفاق باربادوس أيضاً على تمكين المعارضين "الطامحين للترشح" من الطعن في قرارات قضائية قضت بعدم أهليتهم.

مذّاك الحين ثبّتت المحكمة العليا الموالية لمادورو حكماً قضى بمنع الفائزة في الانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو وغيرها من المعارضين من خوض الاستحقاق، ما دفع واشنطن إلى النظر في إعادة فرض عقوبات.

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